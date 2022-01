Shokkiuutinen: Face Time Bourbon ei juokse Prix d’Amériquessa

Antonio Somma ja Sébastien Guarato ilmoittivat tiistaina iltapäivällä Twitterissä, että Face Time Bourbon ei osallistu sunnuntaina ajettavaan Prix d’Amériqueen.

”Kyse ei ole vakavasta vammasta, mutta Prix d’Amériqueen emme voi osallistua. Uutinen on tosi ikävä kaikille Face Time Bourbonin faneille”, omistaja Antonio Somma kertoi.

Valmentaja Sebastien Guarato valaisee, että hevosta vaivaa synnynnäinen sädeluuongelma, ja tilanne tämän vaivan kanssa on tällä hetkellä huonompi.

"Emme vielä tiedä, milloin hevonen palaa takaisin radoille. Astutuskauden jälkeen tehdään uusia päätöksiä”, valmentaja Sébastien Guarato lisäsi.

Kaikki lähiaikojen kisat on poistettu hevosen kilpailukalenterista, kertoo Guarato.

Alta näet Twitter-videon, jossa Somma ja Guarato kertovat huippuhevosen tilanteesta.

Huomisessa Hevosurheilussa kerrotaan tilanteesta, joka vallitsi vielä tänään tiistaiaamuna, jolloin kaikki odotukset olivat vielä ilmassa.

Oriilla on allaan häviöjuoksu joulukuussa, jonka syitä Guarato haastattelussa pohtii. Hän oli kuitenkin toiveikas ja arveli viiden viikon levon tehneen tehtävänsä ja hevosen piristyneen. Torstaina sen kanssa piti mennä Atlantin rannikolle meriveteen kahlaamaan.

Syyksi loppusuoran taipumiseen viime startissa Guarato arveli Eric Raffinin pitämää liian kovaa matkavauhtia.

Näin arvelevat myös vastustajat, joista useampikin toteaa, että "tauon jälkeen Face Time palaa radoille aina entistäkin vaarallisempana".

Ehkä kokeneen hevosmiehen tarkka silmä oli jo nähnyt jotakin huolestuttavaa, sillä Hevosurheilulle Guarato sanoi haastattelun päätteeksi eilen maanantaina "katsotaan kuinka sunnuntaina käy".

Sädeluu

Sädeluuongelmaa, toisinaan puhutaan myös syndroomasta, ei ole pidetty ravureiden tyypillisenä vaivana, mutta tätä vaivaa paljon diagnosoinut ja hoitanut eläinlääketieteen tohtori Olli Mäkelä kumoaa tämän käsityksen.

"Kyllä sitä on ravureillakin aika paljon, vaikka ratsujen tyyppiongelma onkin", hän sanoo. "Sädeluussa voi olla synnynnäisesti jo heikkoutta ja joka tapauksessa se joutuu hevosen uralla aina kovaan rasitukseen", Mäkelä sanoo. "Ja ravureilla joilla pidetään kavio pikemminkin pitkänä, altistus on suurempi. "

Sädeluu on pieni luu kavioluun takana ja se ottaa vastaan kovaa iskutusta. Vaivautuessaan se voi kipeyttää myös syväkoukistajajänteen, joka kulkee aivan sen takaa syvälle kavion alle. Vaurioitumismekanismeja on Mäkelän mukaan kaksi, ja toisessa on huomattavasti parempi ennuste. Mikäli kyseessä on akuutti luuruhje, se vastaa hänen mukaansa hyvin hoitoon, mutta kroonisempi tilanne, jossa sädeluun sisällä oleva hohkaluuntyyppinen sisäosa on paksuunut ja kovettunut ja vastaavasti luun kuorikerroksen kova uloimmainen osa on ohentunut, tilanne on jo vaikeampi korjata.