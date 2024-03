Show Must Go On häikäisi Teivossa. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Show Must Go On jatkoi hurjaa viikonloppua - Jorma Kontio järjesti toisen näytöksen Seinäjoella perjantaina johtavan rinnalta ykköseksi jyrännyt Show Must Go On jatkoi samalla reseptillä pronssidivisioonan finaalivoitolla.