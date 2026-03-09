Show Must Go On vaihtoi valmentajaa – "Iltapäivällä aion ajaa sillä ensimmäistä kertaa"

8-vuotias Show Must Go On on siirtynyt Vermossa talliaan pitävän Marinka Salmisen valmennukseen. Samalla Salminen vuokrasi hevosen kilpailuoikeuden omistajalta Reima Kuislalta.”Iltapäivällä aion ajaa sillä ensimmäistä kertaa. Hevonen lähti meidän matkaamme lauantaina Teivosta”, Salminen aloittaa.Show Must Go Onin voittosumma on lähes 90 000 euroa. 52 startistaan ruuna on kerännyt 16 voittoa. Marinka ja Jaakko Salmiselle Show Must Go On ei ole täysin uusi tuttavuus.”Pari vuotta sitten se vieraili meidän tallissa muutaman päivän ja teki minuun ja Jaakkoon lähtemättömän vaikutuksen pelkällä olemuksellaan ja käytöksellä. Loppuvuodesta Jaakko kysyi minulta, että mitähän Show Must Go Onille kuuluu. Tästä hetki ja näin Reiman ilmoituksen Facebookissa, missä hän kertoi vähentävänsä hevosia. Laitoin Reimalle heti viestiä ja lopulta päästiin molempia tyydyttävään leasing-sopimukseen”, Salminen taustoittaa.Aloitusstarttia uusista käsistä Show Must Go Onin kohdalla suunnitellaan tuonnempana. Tallin uudesta tulokkaasta Salminen kertoo olevansa mielissään.”Valmentajana minun intohimoni on pyrkiä saamaan vanhempia hevosia virkistymään, jotka eivät ole suorittaneet tasollaan. Lähdetään nyt tekemään ’Mustin’ kanssa töitä maltilla ja ajetaan hevonen meidän systeemiin sisään.”Marinka Salmisen treenissä on nyt 13 hevosta. Viime kuukausina tallin otsikkohevosena on toiminut Flaps Out, jolla on nyt edessään muutaman viikon paussi.”Haparoituaan se polkaisi lauantaina Teivossa lähtöauton takana kannalleen. Tuo selittääkin, miksi hevonen ei ollut lopussa aivan parhaimmillaan. Suunnitelmissa olleen GLi Power Racen karsinnat jäävät siis nyt välistä”, Salminen kertoo.