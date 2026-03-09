Show Must Go On on menestyi kaudella 2024 mainiosti. Kuvassa ruuna viilettää divisionafinaalivoittoon Jorma Kontion ohjastamana.
Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Show Must Go On vaihtoi valmentajaa – "Iltapäivällä aion ajaa sillä ensimmäistä kertaa"

Aloitusstarttia uusista käsistä katsotaan hieman tuonnempana.
Julkaistu
Show Must Go On

