Siirin Toive on uusi valiojuoksija.
Siirin Toive on uusi valiojuoksija.Maisa Hyttinen
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Siirin Toive Derbyn nopein karsintavoittaja – "Tämä on syntynyt hyväksi"

5-vuotiaiden suomenhevosten Derby-karsinnat ravattiin torstaina Killerillä.
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Siirin Toive
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