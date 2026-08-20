Siirin Toive Derbyn nopein karsintavoittaja – "Tämä on syntynyt hyväksi"

Ensimmäisessä Derby-karsinnassa voiton keulapaikalta vakuuttavalla tyylillä vei Petri Laineen valmentama ja Esa Holopaisen ohjastama Siirin Toive. Samalla 5-vuotisori kirjautti itsensä valiojuoksijaksi voittotuloksella 24,9a/2140 metriä.”Rebyytti sääteli vauhtia rinnalla, mutta kivasti tämä meni. En tiedä kuinka paljon varaa jäi, mutta helposti hevonen matkan meni”, Holopainen summasi voittajahaastattelussa.Toisena maalilinjan ylitti Rebyytti ja kolmantena Suvin Aarre. Taustalta viimeisen finaalipaikan pokkasi Pihlaiston Paroni.Startti oli Siirin Toiveelle vasta uran seitsemäs kilpailu.”Tämä on syntynyt hyväksi. Hieno hevonen”, kärryillä istunut Holopainen kehui.Toisessa karsinnassa Teemu Okkolinin valmentama Heikintuuli oli keulapaikalta omaa luokkaansa ajalla 27,3a/2140 metriä. Päätöspuolikas sujui 24-vauhtia. Toisena maaliin tuli Loistovire ja kolmantena keulan kupeella juossut Ukko-Pekka. Taarin Toivo nousi alun laukan jälkeen neljänneksi.Kolmas ja samalla viimeinen karsinta päättyi kahden aiemman karsinnan tavoin ennakkosuosikin voittoon, kun Heikki Mikkosen Vipinän Vihellys kiri 2. ulkoa voittajaksi tuloksella 26,4a/2140 metriä. Toinen oli Vernon ja kolmas Tanno, mutta neljäs sija jaettiin Likan Lupauksen ja Campparin kesken.Näiden välillä viimeisestä finaalipaikasta suoritettiin arvonta, jonka voittaja oli Miika Tenhusen valmentama Likan Lupaus.Suomenhevosten Derby-finaali juostaan lauantaina 29. elokuuta..Suomenhevosten Derby-finaali1 Heikintuuli / Teemu Okkolin (3)2 Siirin Toive / Esa Holopainen (1)3 Vipinän Vihellys / Heikki Mikkonen (2)4 Rebyytti / Juha-Pekka Ahonen (4)5 Suvin Aarre / ohjastaja selviää myöhemmin (7)6 Ukko-Pekka / Jani Ruotsalainen (9)7 Likan Lupaus / Iikka Nurmonen (10)8 Tanno / ohjastaja selviää myöhemmin (8)9 Vernon / Tuomas Pakkanen (5)10 Loistovire / Ari Moilanen (6)11 Pihlaiston Paroni / Antti Tupamäki (11)12 Taarin Toivo / Tommi Kylliäinen (12)Suluissa valintajärjestysnumero.Siirin Toive valmis menestymään illan Derby-karsinnassa