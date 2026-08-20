Siirin Toiveella on urallaan vasta kuusi starttia. Niistä viisi on päättynyt voittoon.
Siirin Toiveella on urallaan vasta kuusi starttia. Niistä viisi on päättynyt voittoon.Kuva: Nelli Saari
Uutiset

Siirin Toive valmis menestymään illan Derby-karsinnassa

Tänään ravataan Jyväskylän Killerillä 5-vuotiaiden suomenhevosten pääkilpailun karsinnat.
Julkaistu
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Petri Laine
Siirin Toive
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