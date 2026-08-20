Siirin Toive valmis menestymään illan Derby-karsinnassa

Petri Laine lähtee tavoittelemaan Derby-menestystä Siirin Toiveen kanssa torstaina Jyväskylässä. Laine juhli kisan voittoa vuonna 2020, kun Parvelan Retu ravasi ikäluokkansa valtiaaksi..Siirin Toive palasi näyttävästi pitkältä paussilta Teivon Kuninkuusraveissa. Se ravasi heti kauden avauskisassaan keulavoiton. Ori palkittiin Pikkukunkun voitosta 15 000 euron ensipalkinnolla..”Hyvin hevonen on palautunut. Ainakin se tuntuu yhtä hyvältä kuin ennen Teivoa. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi mennä vielä vähän tuollaisesta startista eteenpäin. Oli minulle yllätys, että se oli Teivossa noin valmis pitkältä paussilta. Kai se on olemassaan niin hyvä hevonen, ettei tarvinnut erikoisia valmisteluita”, Laine kertoo..Siirin Toive lähtee omaan karsintaansa suosikkina radalta kolme. Karsintoja järjestetään kolme. Jokaisesta etenee neljä parasta lauantaina 29.8. ravattavaan finaaliin..”Luotan hevoseen, mutta aina lähdöt pitää ajaa ensin. Samoilla varusteilla jatketaan. Siirin Toive on nykyään tosi hyväajoinen, mutta vähän säpäkkä se on, kuten pitää ollakin pärjätäkseen.”.Siirin Toive on voittanut uransa kuudesta startista viisi ja sijoittunut kerran toiseksi. Voittosumma on kohonnut jo 47 000 euroon..”Siinä on kaikki hyvän hevosen ainekset”, Petri Laine kehuu.