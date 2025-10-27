Siirin Valtsu, Hannu Torvinen
Siirin Valtsu on voittanut urallaan peräti 28 kertaa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Siirin Valtsu polvioperaation kautta talvitauolle – "Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että jostain sillä vähän kiristää"

Operaatio suoritettiin 8-vuotiaalle orille maanantaina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Petri Laine
Siirin Valtsu

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi