Siirin Valtsu polvioperaation kautta talvitauolle – "Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että jostain sillä vähän kiristää"

Petri Laineen tallin tähtihevosiin kuuluva Siirin Valtsu kilpaili viime tiistaina Teivossa lähtönsä suurena suosikkina. Meno ei kuitenkaan ollut toivotunlaista ja sijoitus jäi seitsemänneksi. Loppuviikosta ori käytettiin Tampereen Hevosklinikalla tutkittavana ja maanantaina edessä olikin jo etupolvien jännekanavien operointi.”Aamulla vein sen ja juuri nyt olen hakemassa kotiin. Toivottavasti operaatiosta on apua sille”, Laine kertoo maanantai-iltapäivänä.Urallaan 48 kertaa kilpailleen ja 28 starttia voittaneen Siirin Valtsun kohdalla katseet starttaamisen osalta on siis jo käännetty ensi kevääseen. Laine sanoo, ettei hevosella oltaisi muutenkaan kilpailu talvikaudella.”Muutama lähtö olisi enää vain ajettu kelien pysyessä sulana. Siirin Valtsu ei ole 4-vuotiskauden jälkeen ollut sellainen kuin kuuluisi olla. Se on liian meneväinen ajettaessa. Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että jostain sillä vähän kiristää, mutta selvää vikaa ei ole löytynyt. Eihän tämäkään välttämättä auta, mutta saa ainakin sen mahdollisuuden sitten poissulkea”, Laine ajattelee.