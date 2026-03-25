Siirto Äimärautiolle pelasti katastrofilta – näin eri osapuolet arvioivat onnistumista

Kevät tuli tänä vuonna Rovaniemelle kiusallisen aikaisin. Kauden päätapahtuma Arctic Horse Race yritettiin pelastaa perumalla toissa sunnuntain ravit ja panostamalla kaikki radan saamiseksi kuntoon viime lauantain Toto75-raveihin, mutta sekään ei riittänyt. Ravit päätettiin jo torstaina siirtää Ouluun..”Rata on sulanut sen verran epätasaisesti, ettei pystytä takaamaan turvallisia kilpailuolosuhteita. Osa kaviourasta on sulanut toivotusti, mutta osa ei. On viisaampi siirtää ravit Ouluun”, Rovaniemen ratamestariksi lauantaiksi lupautunut Antti Jaara tiivisti tilanteen paikan päältä..Rovaniemen raviradalle siirrosta koitui kova taloudellinen isku..”Taloudellisesti jo se, mitä olemme satsanneet, että ravit saataisiin järjestettyä täällä, on älyttömän paljon. Tuhansista euroista puhutaan tappioiden osalta. Tapahtuman olisi kuitenkin pitänyt tuoda rahaa kassaan”, Rovaniemen raviradan toimitusjohtaja Tapani Enbuske huokasi..Lopulta Mäntyvaarassa pääsi lauantaina seuraamaan Oulussa ajettuja lähtöjä screeniltä. Myös suunniteltu iltajuhla Mäntyvaarassa päätettiin järjestää. Enbusken mukaan paikalle saapuneiden määrä oli kaikkien tapahtumien jälkeen positiivinen..”Saattaa olla, että kaikkien ylimääräisten kulujen jälkeen saadaan vielä nokka pinnalle. Tarkoitus oli tietysti tehdä lauantailla vähän tiliäkin, mutta aika isona torjuntavoittona tätäkin tulosta pidämme”, Enbuske sanoo..Raveja Mäntyvaarassa oli seuraamassa muun muassa noin 50 yritysvierasta. Tapahtuma päättyi iltajuhlaan, jossa paikalle saapunutta väkeä viihdytti Eini..”Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme lojaalisuudesta. Suurkiitos myös radan omalle porukalle”, Enbuske lausuu..Marja Pahkala: Toimihenkilöt haasteÄimärautiolle ravit tuli järjestettäviksi kahden päivän varoitusajalla, mutta siitä selvittiin kunnialla..”Rata oli hyvässä kunnossa ja henkilöstömme jousti mielettömällä tavalla ja järjesti lyhyellä varoitusajalla systeemit siten, että pääsi töihin. Kokonaisuus meni hyvin. Hienoa oli myös, että saimme yleisöä paikan päälle, vaikka tapahtumaa ei ehditty markkinoimalla markkinoimaan. Meillä oli paikan päällä vajaat 600 ihmistä”, toiminnanjohtaja Marja Pahkala kommentoi..Ravipäivään alettiin varautua, kun alkoi kuulostaa siltä, että siirto voisi olla tulossa. Toimihenkilöiden kokoamisessa oli oma haasteensa..”Meidän normaalihenkilöstömme ei ole voinut suunnitella kalentereihinsa näitä raveja. Se on aina suurin haaste, että löytyy riittävä määrä toimihenkilöitä. Kaikki muuhan saadaan rullaamaan, koska ravipäivän järjestäminen on aina samanlaista, oli ravipäivä oma tai tällainen siirretty päivä.”.Kilpailijoille oli luonnollisesti tärkeintä, että ravit ylipäänsä ajettiin. Kari Alapekkala tervehti siirtoa mielihyvällä..”Minulle se ei aiheuttanut lainkaan ylimääräistä työtä, koska meiltä Torniosta matka Ouluun on melkein sama kuin Rovaniemelle. Ainakin minun mielestäni siirto oli onnistunut ratkaisu. Oulussa hommat pelaa ravipäivänä”, Alapekkala kehuu..Arto Hytönen: Vakavan keskustelun paikkaSuomen Hippoksessa oltiin tyytyväisiä siirtoprosessiin, muttei välttämättä itse siirtoon..”Päätökseen oli painavat perusteet, ja kun päätös tehtiin ajoissa, yleistä poisjääntioikeutta ei annettu. Lopulta saatiin hyvinkin täysipainoinen tapahtuma aikaiseksi”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen aloittaa..”Radanhoitoon pitää jokaisen radan silti panostaa resursseja. Nyt Rovaniemellä varmaan mietitään, olisiko ollut keinoja, joilla syntynyt tilanne olisi voitu estää. Tällä hetkellä sellaisia ei ole tiedossa.”.Kalenterisuunnitteluun tai ravipäiväkiintiöihin ravien peruuntumisella Rovaniemellä ei Hytösen mukaan ole vaikutusta..”Rovaniemellä täytyy olla silti vakavan keskustelun paikka, miten tällaiset tilanteet voidaan välttää”, hän edellyttää.. Myös Veikkauksesta kiitellään varhaista päätöksentekoa asiassa..”Se palveli kilpailumahdollisuutta, pelaajien luottamusta ja koko ravipäivän onnistumista. Lauantai on raviurheilulle ja pelaajille erittäin merkittävä päivä, eikä lauantai oikein ole lauantai ilman kotimaisia raveja”, Juha Ahjolinna kokee..”Pelivaihdossa ja asiakasmäärissä nähdään tyypillisesti jonkin verran eroa sen mukaan, missä päin Suomea ravit järjestetään, ja lisäksi kaikki muutokset sekä poikkeustilanteet vaikuttavat yleensä negatiivisesti. Tällä kertaa pelivaihto jäi hieman tavanomaista pienemmäksi, mutta tärkeintä oli, että ravit saatiin ajettua. Iso kiitos raviradoille, kilpailijoille ja taustajoukoille venymisestä tässä tilanteessa.”