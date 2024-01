Siitosjätti Maharajahin veli Anssi Nurmisella – tallissa myös kovaluokkainen paluumuuttaja

Forssassa valmentavan Anssi Nurmisen talli sai joulukuussa mielenkiintoisen vahvistuksen, kun Ruotsissa Timo Nurmoksen tallista kilpaillut Emir saapui Suomeen.

5-vuotias ruuna ehti kilpailla naapurimaassa 12 kertaa totosijoin 5-2-1. Komeaa statistiikkaakin mielenkiintoisempaa on reilut 20 000 euroa tienanneen Emirin sukupuu. Sen emä on siitosjätti Maharajahin jättänyt Chili Khan (Giant Chill) ja isä From Above.

”Sillä on pikkuisen ollut terveysongelmia, siksi se varmaan olikin myynnissä. Sellainen porukka osti sen, ja se tuli tähän. Se on tosi kovaluokkainen hevonen, mutta katsotaan nyt, miten pärjäämme sen aikaisempien terveysmurheiden kanssa. Uskoisin, että kesällä päästään ajamaan kilpaa sen kanssa”, Nurminen suunnittelee.

Huutokauppasivusto Traveran mukaan Emir ostettiin marraskuussa 50 000 kruunun eli reilun 4 200 euron hintaan.

Emir on mennyt parhaimmillaan täyden voltin aikaan 14,0ke. Auton takaa hevonen on pinkonut täydellä matkalla tuloksen 14,3ake.

”Voitokas ja raamikas sekä kaikin puolin miellyttävä hevonen. Nyt ajetaan lenkkiä. Lisäksi hevosta käytetään vesikävelyssä ja kahluutetaan hangessa. Maaliskuussa varmaan aletaan pikkuhiljaa ajamaan hiittiä.”

Muitakin kiinnostavia vahvistuksia on saapunut Nurmisen talliin. Yksi niistä on Ruotsissa 11 kertaa kilpaillut ja niissä neljä kolmossijaa keränny Önas Servess (Django Riff – Tennis, Credit Winner). Vajaan kymppitonnin tienannut 4-vuotias tamma on juossut ennätyksekseen 15,0ake.

”Önas Servessin taustalla on kimppa, jonka edustajat ovat vähän ympäri Suomea. Se tuli Per Nordströmiltä”, Nurminen kertoo.

”Meillä oli ajatus, että yritetään ajaa alkuun muutama lähtö Ruotsissa. Ajoimmekin yhden lähdön, mutta hevonen ei ollut hyvä siihen: se oli jäykkä ja ravasi kankeasti. Sen jälkeen sille tuli lämpöä, joten olemme antaneet senkin olla kevyellä. Sen kanssa on tarkoitus ajaa vielä talven aikana, jos kaikki menee hyvin. Ja jos hevonen suorittaa hyvin, se lähtee varmaan Ruotsiin vielä kokeilemaan. Hevosethan sen ratkaisevat. Jos ne ovat sen tuntuisia, että kannattaa mennä, niin tietysti mennään, mutta muuten ajetaan täällä.”

Hieman sama, mutta vielä vähän haastavampi tilanne on Nurmisen talliin palanneen The Revenantin kohdalla. Valmentajan yhdessä Kari Laaksosen kasvattama ruuna saapui Ruotsista samalla kyydillä Önas Servessin kanssa.

The Revenant aloitti uransa Suomessa vuonna 2020. Alku oli lupaava, kuten oli myös Ruotsin puolella, minne hevonen siirtyi saman vuoden lopulla. Viime vuosi meni kuitenkin sairasteluiden vuoksi täysin vihkoon.

”Se teki alkuun hyviä juoksuja ja voittikin lähtöjä siellä, joten se täytti kyllä paikkansa siellä. Jalat ovat terveet, mutta jotain pientä flunssaa oli koko ajan, eikä veriarvot meinanneet tulla hyväksi. Se on nyt ollut pari-kolme kuukautta ihan ajamatta. Pikkuhiljaa aletaan ajamaan lumessa. Ainakaan heti ei olla tulossa starttiin, kesällä aikaisintaan. Ja katsotaan se tilanne, että starttaako se ylipäätään missään. Jos se saadaan oikein hyväksi, niin kyllähän minä sitten vien sen takaisin, vaikka onhan siellä kovempi taso.”