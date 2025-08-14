Sijoittui maanantaina kuudenneksi Bodenissa, diskattiin keskiviikkona

Rovaniemeläisen Harri Flinkin Beyonce Broline kilpaili maanantaina Bodenissa sijoittuen kuudenneksi ja ansaiten 5400 kruunua. Keskiviikkona Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport tiedotti, että suoritus oli mitätöity.

Syynä oli, että Beyonce Broline oli kilpaillut edellisenä päivänä Kaukosessa. Ruotsin kilpailusääntöjen mukaan hevonen ei saa kilpailla Ruotsissa kahden päivän sisällä edellisestä startista, eli seuraavan kerran Kaukosen sunnuntain startin jälkeen Beyonce Broline olisi saanut kilpailla Ruotsissa vasta keskiviikkona. Suomen säännöissä vastaavanlaista rajoitusta ei ole, joten tahallisesti Ruotsin sääntöjä ei rikottu.

Ihmetystä herätti, miksi kilpailuoikeuden puuttuminen havaittiin vasta jälkeenpäin aikana, jona dataa liikkuu maiden tietojärjestelmien välillä.

”Ruotsalaisissa ja suomalaisissa tietokannoissa ei ole automaattista tai jatkuvaa tiedonsiirtoa. Ulkomailla valmennettujen hevosten tulosten tarkistus tehdään manuaalisesti ennen jokaista ilmoittamista, minkä vuoksi ulkomailla valmennetut hevoset on yleensä ilmoitettava yksi arkipäivä ennen kuin Ruotsissa valmennetut hevoset. Tässä tapauksessa hevonen oli ilmoitettu Bodeniin Suomen Hippoksen kautta ennen kuin se oli ilmoitettu Suomen kilpailuun, joten kun ST tarkisti hevosen tulosrivin Suomen tietokannassa, Suomen lähtöä ei ollut vielä rekisteröity sinne”, ST:stä kerrotaan.

”Tällaiset tilanteet ovat erityisen hankalia, joissa ilmoittaminen starttiin Ruotsissa tapahtuu ennen kuin hevonen ilmoitetaan ulkomaiseen kilpailuun, mutta ulkomainen kilpailu juostaan ennen Ruotsin kilpailua. Silloin ulkomainen startti ei näy ulkomaisessa tietokannassa vielä, kun ST päivittää hevosen tulosrivin. Siksi ST pyytää aina ulkomaisia valmentajia ilmoittamaan, jos heillä on samaan aikaan suunnitteilla ilmoittaa hevonen starttiin kotimaassaan. Silloin voimme seurata asiaa, mutta tässä tapauksessa emme saaneet tätä tietoa. Jos Kaukosen lähtö 10. elokuuta olisi tullut Bodentravetin tai ST:n tietoon, hevonen olisi poistettu Bodenin kilpailusta jo ennen lähtöä.”

Kun Beyonce Broline hylättiin kuudennelta sijalta, sitä seuraavat hevoset nousivat tuloslistalla yhden pykälän ylöspäin: Club Nord Pro kuudenneksi ja Lake’s Fire seitsemänneksi.

