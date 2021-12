Silk Bullet valloitti Vermon – ”Kannustushuudot olivat kuulemma kuuluneet kuskille asti”

Silk Bulletin ja Esa Holopaisen kisa käynnistyi kuskin toiveiden mukaan, kun sisäradalta avannut Ibn Battuta piti Kari Venäläisen ajamana kärkipaikan, ja Silk Bullet mahtui peesiin.

”En yrittänytkään lähteä lujaa, sillä tiesin Karilla olevan niin nopea hevonen sisäpuolella, että jos sen taakse pääsisi”, Esa Holopainen kertoi.

Heti vauhdin tasaannuttua reissutti Veijo Heiskasen suosikki Lemieux Bokon johtavaa vauhdittamaan. Viimeisellä takasuoralla Heiskanen joutui pyytelemään omaltaan lisää vauhtia, eikä Lemieux Bokosta ollut menestyjäksi. Sen hyydyttyä pääsi Silk Bullet nouseman toiselle vapaalle radalla ja se tuli voittoon varmasti ohi Ibn Battutan.

”Hevonen vastasi tosi hyvin, kun vetolaput vedin. Helposti se tuli ohi”, Esa Holopainen vakuutteli. ”Kiva, että se onnistui Vermossa nappiin. Monesti ennenkin on käynyt täällä yrittämässä.”

Talli Kathleen kasvattama Silk Bullet on kilpaillut Esa Holopaisen tallista vuoden ajan.

”Silk Bullet on vähän omapäinen, ettei volttilähtöjä voi esimerkiksi ajaa, kun se ei aina käänny sinne mihin kuski haluaa. Ruuna on rauhoittunut tosi paljon, ja hyvä talvi on sillä edessä, jos pysyy tällaisena.”

Silk Bulletin omistaa porvoolainen Minna-Ella Aaltonen.

”Silk Bullet on isäni (Reijo Aaltonen) kasvatti, ja hevonen on ollut hänen kuolemansa jälkeen pari vuotta minulla omistuksessa. Edellisessä lähdössä kilpaili isäni kasvattama Rokin Maxi, joka voitti sekin lähtönsä. Siellä me maalilinjan kohdalla äitini kanssa pompittiin, ja kannustushuudot olivat kuulemma kuuluneet kuskille saakka. Isäähän tässä tietysti ikävä tuli, että olisi ollut ihanaa, kun hän olisi ollut tämän myös näkemässä, mutta hyvän hevosen hän kasvatti”, Minna-Ella Aaltonen totesi.

Minna-Ella Aaltonen on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Holopaisten kanssa.

”Silk Bullet on hirmuhyvin viihtynyt Holopaisen tallilla hyvässä valmennuksessa ja hyvässä hoidossa. Hevonen vietiin sinne entisen valmentajan hyvästä vinkistä, kun Nyyti (Timonen) sanoi, että kannattaa nyt kokeilla jonkun muun, kun ei itse tiedä, että mitä tekisi. Esa oli hevosta aikaisemmin ajanut, ja se oli nappivalinta, kun hevonen on siellä hyvin viihtynyt.”

Silk Bulletin omistajan mielestä talven tultua on ruunan etsikkoaika käsillä.

”Silk Bullet tuntuu olevan tuollainen talvikelien eläin, että se paremmin pärjää silloin, kun on niin vilpoinen, ettei muut viitsi enää juosta”, Minna-Ella Aaltonen nauroi.

Minna-Ella Aaltonen on Silk Bulletin elämässä mukana säännöllisesti.

”Käyn ratsastamassa hevosella hupilenkkiä, että vähän kävellään ja laukkaillaan ja ihmetellään elämää. Silk Bullet on hurjan kiltti käsitellä, mutta kisatilanteessa se kuumuu ymmärtääkseni. Vähän samaa on ratsastuslenkilläkin, että välillä on sitä mieltä, että nyt laukataan, kun ei malttaisi kävellä. Perusluonteeltaan hevonen on tosi kiltti. Välillä se on sitä mieltä, ettei viitsi ratsastuslenkille lähteä ja hyppii pikkaisen muka pystyyn. Sitten kun sille sanoo, että äläpä höpsi, se lähtee kiltisti menemään.”

Derby-revanssissa kotivoitto

Sirpa Tienhaaran treenaama Morris Match jätti rikkaammat 4-vuotiaat etumatkansa turvin taakseen. Antti Teivaisen ajokki lähti yksin paalulta, eikä kiirehtinyt avauspuolikkaan aikana. Jatkossa tempo kasvoi, kun Janita Antti-Roikon ajama Ashley Face vaati vauhtia. Ashley Face puristi kolmanneksi. Mas Evelyn tuikkasi sisäradalta hopealle.

Toto65-rivi eteni muuten suosikkivoittajien merkeissä, ja kärkipaikka oli lähdöstä toiseen kullanarvoinen.