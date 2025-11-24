Sipisee, Olli-Pekka Hämäläinen
Sipisee on Olli-Pekka Hämäläisen tallin tähti.Kuva: Roosa Lindholm
Sipisee jää pois Vermosta – valmentaja kertoo syyn

Keskiviikkoiselle Vermon Toto75-kierrokselle tuli sunnuntaina merkittävä poisjäänti.
Julkaistu
Sipisee
Olli-Pekka Hämäläinen

