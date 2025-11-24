Sipisee jää pois Vermosta – valmentaja kertoo syyn

Olli-Pekka Hämäläisen valmentaman ja omistaman Sipiseen piti startata keskiviikkona Vermossa ajettavassa kylmäveristen tasoitusajossa 20 metrin takamatkalta, mutta sunnuntai-iltapäivänä Hämäläinen jätti oriinsa startista pois.”Pientä pöpöä tallissa. Parissa muussakin hevosessa oli jo lämpöä, joten ei lähdetä kikkailemaan”, Hämäläinen kertoo.Nyt 9-vuotias Sipisee on tehnyt kuluneen kauden aikana vahvaa nousua kohti suomenhevosten huippua. 16 ajetusta startista hevonen on ottanut viisi voittoa ja ansainnut palkintorahoja lähes 40 000 euroa.”Mitään erityisempää talvitaukoa tuskin pidämme. Hevosella on jo pakko ajaa avoimia lähtöjä, ja helpompi niitä on nyt talvella ajaa kuin huhtikuussa. Hokit eivät ole haitanneet hevosta. En osaa sanoa, koska seuraava startti tarkalleen on, mutta toivottavasti siihen ei mene kovin kauaa”, Hämäläinen suunnittelee.