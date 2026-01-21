Sipoon Hevosjalostusyhdistys juhlistaa tasavuosia näyttelyllä

Yksi juhlavuoden kohokohdista on valokuvanäyttely, joka avautui 14.1. kulttuuritalo Lilla Villanin kahvilagalleriassa Nikkilässä. Näyttely tarjoaa katsauksen yhdistyksen ja suomenhevosen historiaan ja kehitykseen useista eri näkökulmista paikallisuuteen ja ainutlaatuiseen sipoolaiseen maisemaan kiinnittyen.

Mustavalkoisten valokuvien joukossa on muun muassa kuvia suurista ravikilpailuista, paikallisista jääraveista, talonpoikaishäistä sekä hevosnäyttelyistä, joihin yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet. Esillä on myös kuvia kahdesta yhdistyksen siitosoriista. Aikajänne ulottuu 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 1970-luvun alkuun.

Näyttelyn avajaisissa monet innostuneet kävijät esittivät toiveen, että yhdistys järjestäisi lähitulevaisuudessa vastaavanlaisen näyttelyn suomenhevosen myöhemmästä historiasta Sipoossa. Yhdistys suhtautuu tähän toiveeseen luonnollisesti myönteisesti.

Näytteillä olevat valokuvat kuvaavat kauniilla tavalla suomenhevosen merkitystä: suomenhevonen oli arjen kumppani, jota esiteltiin mielellään ja josta oltiin hyvin ylpeitä. Kuvissa esiintyy monia entisiä yhdistyksen jäseniä hevostensa kanssa. Kiinnostus hevosiin elää monissa tapauksissa edelleen myös sukulaisten keskuudessa, jotka ovat ystävällisesti avustaneet valokuvien lainaamisessa. Valokuvat ja näyttelydiplomit on varustettu kuvateksteillä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Näyttelyyn voi tutustua 20.2. asti Lilla Villanin kahvilagalleriassa sen aukioloaikoina keskiviikosta perjantaihin klo 9.30–15.00.