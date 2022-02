Sippipuiston Soturit uuden edessä – ”Kaikki jotka on vielä mukana on ihan fiiliksissä”

First Class Lady on kuulunut ikäluokan kärkitammoihin läpi koko uransa ollen mm. 2-vuotiaana Lahden Hevosenomistajapokaalissa ja 3-vuotiaana Tammakriteriumissa toinen ja 4-vuotiaana Kuopio Stakesissa kolmas. Vielä 5-vuotiskaudellakin voittoja tuli kolme ja tiliä kertyi 32 470 euroa.

Nyt kilpaura päättyy kuitenkin 6-vuotiskauden toiseen starttiin.

”Ollaan jo pidemmän aikaa suunniteltu coachin (Timo Korvenheimo) ja meidän omistajien kesken asiaa ja herkuteltu ajatuksella, että tämänsukuinen (S.J.’s Caviar – Jailee, Express It) tamma saataisiin nuorena siitokseen. Ensimmäisen kerran ajatus tuli mieleen, kun toissa kesänä tuli ähky, ja nyt ajatus kypsyi, kun tamma on alkanut ailahtelemaan ihan älyttömästi – jopa harjoituksissa”, Markus Rasanen Sippipuiston Sotureista aloittaa.

”Ensimmäistä isäoria ei ole lyöty vielä lukkoon. Readly Expressistä ja Calgary Gamesista on ollut puhetta, ja on niitä montakin hyvää vaihtoehtoa, jotka tavallisenkin miehen lompakko vielä kestää. Oriiden saatavuuksia vielä selvitellään ja sukujen sopivuuksia käydään läpi, mutta sellainen on ajatus, että saataisiin vähän ranskalaista sukuun.”

Tämän illan starttia omistajat odottavat hyvillä mielin.

”Jos tammalla on hyvä päivä, niin suht aggressiivisesti viimeinen startti varmaan ajetaan, mutta jos tyyli on sellainen ettei nappaa, on sama ajaa vaan muiden mukana. Annetaan tammalle kunniakas loppu, ja toivotaan, että se suorittaisi hyvin. Jäisi mieleen itselle ja muille, millainen hieno kilpahevonen meillä on ollut.”

”Onhan se vähän outoa ja haikeaa, kun ura päättyy, mutta toisaalta kaikki jotka on vielä mukana on ihan fiiliksissä mammalomasta”, Markus Rasanen lisää.

First Class Lady juoksee 9.12. Vermon T65-pelin avauskohteessa kello 19.10.

