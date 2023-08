Skandaalinkäryä Killerin Derby-karsinnoissa– lähtöratoja ei arvottukaan

Moni saattoi hieraista Killerin Derby-karsintojen lähtölistat nähtyään silmiään. Kuusi vähiten tienannutta hevosta starttaa kummassakin voittosumman mukaisessa järjestyksessä radoilta 1-6, seitsemänneksi eniten tienannut radalta 9 ja kaksi eniten tienannutta radoilta 7-8 – edelleen voittosumman mukaisessa järjestyksessä.

Torstai-iltapäivällä Killerin ravirata tiedotti, ettei kyseessä ole sattuma.

”Tänään torstaina ajettavien Keskisuomalainen Derbyn kahden karsintalähdön rata-arvonnan yhteydessä on tapahtunut virhe. Mukaan ilmoitettujen hevosten lähtöradat olisi kuulunut arpoa, mutta Heppa-järjestelmässä lähtöradat on laitettu järjestykseen hevosten voittosummien mukaan. Näin ollen molemmissa karsinnoissa pienimmän voittosumman hevonen on radalla 1, ja suurimman voittosumman hevonen lähtöradalla 8”, tiedotteessa kerrotaan.

Virheeseen löytyi selvä syy.

”Sarja kirjattiin Heppa-järjestelmään ohjeiden mukaisesti jaettavaksi sarjaksi, jolloin viisas järjestelmä tulkitsi, että ratoja ei arvota vaan hevoset järjestetään Ruotsin spårtrappa-lähtöjen tapaan voittosumman mukaan”, Killerin raviradan toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi selventää.

”Virhe mikä virhe, meidän olisi pitänyt se huomata, mutta tästä se johtui.”

Jaettava sarja on Suomessa suhteellisen uusi sarjatyyppi. Siinä hevosia voi ilmoittaa yhteen sarjaan yleensä laajalla voittosummavälillä, ja ilmoitetut hevoset jaetaan voittosumman mukaisessa järjestyksessä niin moneen lähtöön kuin hevosia on. Ratajärjestyskin määräytyy voittosumman mukaan.

Nimitys on sillä lailla harhaanjohtava, että jakaa voidaan kaikkia muitakin sarjoja, jos hevosia ilmoitetaan yli yhden lähdön tarpeen – kuten nyt Derby-karsinnoissa. Tällöin lähtöradat kuitenkin arvotaan.

”Virheen ilmettyä Killerin ravirata oli yhteydessä kaikkiin karsintoihin ilmoitettujen hevosten valmentajiin. Heille tarjottiin mahdollisuutta jättää hevonen pois, jolloin järjestäjän virheestä olisi maksettu ravikilpailusääntöjen mukainen 1000 euron suuruinen korvaus. Kaikki valmentajat hyväksyivät tilanteen, eikä yhtäkään hevosta jätetty virheen takia pois Derby-karsinnoista”, tiedotteessa kerrotaan.

"Kiitämme valmentajia ymmärtäväisyydestä ja pahoittelemme erittäin harmittavaa virhettä", Miika Lähdeniemi sanoo.

Keskisuomalainen Derbyn karsintalähdöt ajetaan torstai-illan Killerin ravien lähtöinä 3 ja 4. Finaalin lähtöratojen valintatilaisuus järjestetään lähdön 6 jälkeen.

Linkki Killerin raviradan tiedotteeseen