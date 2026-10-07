Yli 200 000 euroa ansainneelle Skyfall Shinelle urkeni uusi ura Oulun ravikoulussa – ”Se sai sieltä hienon työpaikan"

Hamkari Oy:n omistaman ja kasvattaman Skyfall Shinen kilpaura on tullut päätökseensä. Valtaosan uransa starteista Markku Niemiseltä juossut 10-vuotias Skyfall Shine kilpaili viimeisen kerran toukokuussa Vermossa ajetussa montelähdössä sijoittuen seitsemänneksi. Sitä aiemmassa kisassa ruuna juoksi ennätyksensä 11,0aly.”Skyfall Shinesta jäi oikein hyviä ajatuksia. Se yllätti, kuinka hienon uran hevonen teki. Skyfall Shine tuli meille 4-vuotiaana ja oli alusta asti aivan loistava luonteeltaan. Pikkuisen se oli rakenteeltaan erikoinen, mutta teki aina starteissa kunnolla töitä”, Nieminen kehuu.Uransa aikana Skyfall Shine juoksi 108 starttia totosijoin 38–7–9. Palkintorahoja ruuna keräsi lähes 218 000 euroa.Rahallisesti uran merkittävimmät onnistumiset nähtiin 4-vuotiaana, kun hevonen voitti Kasvattajakruunun ja Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin. Siihen aikaan Skyfall Shine viiletti peräti kahdeksan voiton putkessa.”Derbyssä hevonen laukkasi, mutta olisi ravilla ollut tosi korkealla”, Nieminen kertoo.Eläkepäivillään Skyfall Shine ei jää pelkästään oloneuvokseksi. Jatkossa hevonen työskentelee Oulun Ravikoululla opetushevosena.”Se sai sieltä hienon työpaikan ja sopii virkaan kuin nenä päähän. Jatkossa Skyfall Shine saa opettaa ihmisiä hoitamaan, ajamaan ja hiittaamaan hevosia”, Nieminen sanoo.