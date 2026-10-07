Skyfall Shine voitti urallaan 38 kertaa. Tässä yhdestä voitosta sitä kiittää ohjastaja Hannu Torvinen.
Skyfall Shine voitti urallaan 38 kertaa. Tässä yhdestä voitosta sitä kiittää ohjastaja Hannu Torvinen.Kuva: Anu Leppänen
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Yli 200 000 euroa ansainneelle Skyfall Shinelle urkeni uusi ura Oulun ravikoulussa – ”Se sai sieltä hienon työpaikan"

Skyfall Shine voitti vuosi sitten montén Suomen mestaruuden.
Julkaistu
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Markku Nieminen
Skyfall Shine
Oulun ravikoulu
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