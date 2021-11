Slippery Runway juoksi muilta jalat alta Lappeessa – ”Ei voi olla kuin tyytyväinen tuollaiseen esitykseen”

Enintään 45000 euroa ansainneiden ryhmäajossa Slippery Runway oli tavoilleen uskollisesti meneväisenä. Janita Antti-Roikon ajokki latasi auton takaa kyselemättä kärkipaikalle, ja avauspuolikas kellotettiin sen nimiin lumituiskun seasta 11,5-lukemiin.

Jo kierros juostuna alkoi Slippery Runway tehdä kanssakilpailijoihinsa pientä hajurakoa. Kolmannen puolikkaan Horsepoint Oy:n omistama 5-vuotias ilotteli peräti 11,0-vauhdilla, ja muilla oli ymmärrettävästi vaikeuksia pysyä kärkivaljakon kyydissä.

Slippery Runway meni päätöspuolikkaalla menojaan ja teki talvisissa olosuhteissa komean voittotuloksen 13,8ake.

”Ei voi kuin olla tyytyväinen tuollaiseen esitykseen”, Janita Antti-Roiko aloitti. ”Kaikki palaset, kun sillä on kohdillaan, sen pitäisi pystyä tuollaisiin juoksuihin, mutta ei sitä ensimmäisenä ajatellut, että se nyt tuollaiseen pystyy. Mielestäni hevosella ei ollut edes kaikki pelissä.”

Janita Antti-Roiko kertoi pari kuukautta treenissään olleen Slippery Runwayn olevan omalaatuinen hevonen, joka on otettava huomioon valmennuksessa.

”Slippery Runwayn kanssa treenaillaan vähän sen mukaan, että millä päällä hevonen on. Vähän joudutaan aina miettimään, että kuinka pitkiä ja kovia vetoja sen kanssa ajetaan. Tämän kanssa on tehty tosi kovasti töitä. Mahtava homma, että hevosella on niin paljon järkeä päässä, että se ymmärtää kiittää tehdystä työstä."

Janita Antti-Roiko ei näe esteitä Slippery Runwayn menestymiselle jatkossa, jos epäonnea ei tule vastaan.

”Jos se pysyy terveenä, sen pitäisi pystyä tuollaisella tasolla suorittamaan – mutta se edellyttää terveenä pysymistä. Sen terveydentila on nyt hyvällä mallilla, joka mahdollisti tuollaisen suorituksen.”

Janita Antti-Roiko pärjäsi Lappeessa myös laina-ajokeillaan hienosti, kun Maccabi Yosefin hän ajoi parhaaksi ja Star Victoryn kolmossijalle.

”Tänään oli hyvä päivä, ei voi yhtään moittia. Maccabi Yosef pääsi keulaan ekassa kurvissa ja siitä piti voittoon, että hyvän juoksun se teki. Star Victor sai johtavan takaa tilaa ja otti maksimit.”