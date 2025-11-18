Smedheim Braut ottaa avausvoittonsa Suomessa Teivosta? – "Kuskikin suorastaan ylisti hevosta"

Tiistaina Teivon Toto5-kierroksen avainvalmentajiin lukeutuu Antti Ala-Rantala, jonka tallista päivän pääpelin kohdelähdöissä kisaa kolme hevosta. Näistä Smedheim Braut on tasaisesti pelatun avauskohteen kolmossuosikki (20 %) iltapäivästä. 7-vuotias norjalaisruuna aloitti viimeksi Suomessa kilpailemisen seitsemännellä sijalla.”Se oli silti tosi positiivinen. Hevonen ehti olla ennen starttia meillä vain pari viikkoa. Viisi kertaa sitä kerettiin käyttää valjaissa ja kerran ajamaan kovempaa. Käskin Juhan (Länsimäki) ajaa startin varovaisesti ja hevonen tuli pirun hyvin loppua. Kuskikin suorastaan ylisti hevosta lämmityksen ja lähdön jälkeen”, Ala-Rantala kertoo.Kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajoon Smedheim Braut starttaa matkaan 40 metrin takamatkalta radalta kaksi.”Kunhan en itse kämmää mitään, hevosen pitäisi nousta ihan kärkitaistoon. En usko hokkien tuovan mitään ongelmaa. Kyseessä on selväliikkeinen hevonen”, Ala-Rantala näkee.Tallin toinen runsaammin peliä keräävä hevonen on päätöskohteessa kilpaileva Maze Craze Ass. 2100 metrin ryhmäajoon takarivistä starttaavan ruunan edellinen startti Kuopiossa päättyi lähtölaukan jälkeen keskeytykseen.”Pelkäsin voltin kakkosrataa tuolloin jo etukäteen. Jäätiin tosi kauas, eikä ollut järkeä ajaa mitään revittelystarttia. Hevonen vain tahtoo jatkuvasti kärsiä lähtöpaikoista, mutta selvästi se on tulosrivistöään paremmassa iskussa. Teivossa vastus ei ole aivan kovimmasta päästä”, Ala-Rantala sanoo.Tallin kolmas starttihevonen tiistaina on pääpelin neljännessä kohteessa kilpaileva Jikininki. 2100 metrin ryhmäajossa yhden poisjäännin myötä kakkosradalta starttaavan Jikininkin voitto olisi pelaajille yllätys. Ala-Rantala silti elättelee toiveita pienestä pärjäämistä.”Porissa lähtöautoa lähestyessä kävi pieni työtapaturma ja hevonen alkoi käydä ylivirtavana. Nyt hyvältä lähtöpaikalta juoksu toivottavasti onnistuu. Silloin näkisin totosijan mahdollisena”, hän päättää.