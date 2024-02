Snowcrossin MM-osakilpailu järjestetään Joensuun raviradalla – ”Aika iso tapahtuma ja merkittävä avaus”

Snowcross-moottorikelkkailun kauden toinen MM-osakilpailu järjestetään Suomessa. Tapahtumapaikaksi on valikoitunut Joensuun ravirata, jonka keskikentälle rakennetaan 700 metrin mittainen rata. Kaksipäiväisessä tapahtumassa karsinnat kilpaillaan lauantaina 13.4., ja seuraavana päivänä ohjelmassa ovat finaalit.

”Tapahtumapaikka valittiin yhteistyössä tapahtumassa mukana olevien tahojen eli meidän, Jarisport Oy:n ja Joensuun kaupungin kanssa”, Suomen Moottoriliiton pääsihteeri Ville Salonen kertoo.

”Fasiliteetithan ovat hienot. Palvelut ja katsomoalue ovat tuollaiselle aika kompaktilla alueella järjestettävälle tapahtumalle sopivat. Tämä on moottoriurheilulle harvinainen mahdollisuus olla lähellä kaupungin keskustaa ja sen palveluita.”

Salonen laskee, että paikalle odotetaan saapuvan 70–80 kuljettajaa ja tiimiä.

”Arviomme mukaan paikalle odotetaan kaikkiaan 3 000 kävijää.”

Joensuun radalle kyseessä on merkittävä tapahtuma, sillä rata vastaa itse ravintolamyynnistä kyseisen viikonlopun ajan. Tapahtuman tuotto on siis paljon kiinni kävijämäärästä.

”Kaikki raviradat ovat saman ongelman äärellä, että tontille kaivataan tapahtumia ja liiketoimintaa. Tämä on aika iso tapahtuma ja merkittävä avaus siihen suuntaan, että saisimme jatkossakin tällaisia. Minulla on sellainen käsitys, että parin vuoden päästä olisi mahdollista järjestää tapahtuma uudestaan, jos osaamme hoitaa sen hyvin”, Joensuun raviradan toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen kommentoi.

Järjestelyt ovat jo käynnissä, sillä lunta on ajettu radan keskialueelle vajaan 15 000 kuution verran. Kaviouraan se ei kuitenkaan vaikuta.

”Lähellä tapahtumaa rata sitten muotoillaan. Hevospuolella se näkyy siten, että kinosten vuoksi näkyvyys maan tasalta takasuoralle on heikko. Huhtikuun puolivälissä kavioura on muutaman päivän ajan pois harjoituskäytöstä.”

Joensuun radalle on saatu muutakin liiketoimintaa, mutta Pykäläinen toteaa, että enemmänkin saisi olla.

”Meillä on vuosittain koiranäyttelyitä, tänä vuonna on lentopallon Powercup kesäkuussa, ja kaikista suurin on tietysti Ilosaarirock, joka on niin iso tapahtuma, että se sulkee radan kahden viikon ajaksi heinäkuussa.”