Sofia Evo vaihtoi valmentajaa – "Siinä on tosi hieno olemus"

Koko tähänastisen uransa Pekka Korven tallissa valmentautunut Sofia Evo on siirtynyt Hanna Lepistön valmennukseen Vihdin Haimooseen. Samalla hevosen omistussuhteisiin tuli Lepistön käsityksen mukaan pieniä muutoksia.”Pari viikkoa hevonen on tässä jo ollut. Hyväntuntuinen hevonen ja hienossa kunnossa se meille tuli”, Lepistö mainitsee.Sofia Evo on kilpaillut urallaan 46 kertaa statistiikalla 8-8-6. Nelivuotiaana ennätyksensä 10,9aly juosseen tamman voittosumma on jo lähes 133 000 euroa. Vaikka 5-vuotiskaudella ei ole tullut 13 ajettuun starttiin voittoja, Lepistö uskoo hevosen vielä pystyvän tulevaisuudessa kehittymään.”Siinä on tosi hieno olemus, joten en usko tilin vielä olevan missään nimessä täysi. Kohta varmaan jo aloitetaan kilvanajo meiltä jossain sopivassa lähdössä. Täytyy olla kiitollinen, että saa tällaisen hevosen valmennukseen”, Lepistö sanoo.