Sofia Evo
Nyt 5-vuotias Sofia Evo on kuulunut läpi uransa ikäluokkansa ykköstammoihin.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Sofia Evo vaihtoi valmentajaa – "Siinä on tosi hieno olemus"

Sofia Evo aloittanee uusista käsistä jo lähiaikoina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Sofia Evo
Hanna Lepistö

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi