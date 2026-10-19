Soketti ja Hannu Torvinen
Soketti tienasi tällä kaudella lähes 50 000 euroa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Soketin kausi paketissa – ”On mennyt yli odotusten”

8-vuotias ori nousi tänä vuonna komeetan lailla kovimpien suomenhevosten kastiin.
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Hannu Isotalo
Soketti
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