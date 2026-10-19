Soketin kausi paketissa – ”On mennyt yli odotusten”

Teivon kuninkuuskilpailussa viidenneksi sijoittunut Soketti juoksi tämän kauden viimeisen kilpailun Turussa Pohjoismaiden mestaruudessa. Valmentaja Hannu Isotalon mukaan ori jää nyt ansaitulle tauolle valmistautumaan tulevaan vuoteen.”Ajateltiin aloittaa treenihommat. Hevonen pääsee ansaitulle tauolle”, Isotalo toteaa.”Se on kyllä mennyt yli odotusten ja ottanut ison harppauksen noihin kovimpiin lähtöihin. Ori saa jäädä tauolle terveenä, joten senkin puolesta on mukava aloittaa valmistautuminen tuleviin kausiin."Siporin poika palaa tällä tietoa radoille kevään korvilla.”Katsotaan vähän, millainen talvi tulee. Ehkä jo kuitenkin helmi-maaliskuussa tullaan takaisin radoille. Vasta edellistalvena päästiin ensimmäisen kerran ajamaan kunnon voimatreeniä, ja varmaan samalla kaavalla mennään nytkin. Luulen, että hevosella on vielä parannuspotentiaalia.”.Soketti on Lempäälän raketti – "Suomenhevosen omistajana Kuninkuusravit on takaraivossa"