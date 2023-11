Sokkiuutinen: Porin Kavioliiga-ravit peruttu

Viikolla pohdittiin Porin mahdollisia olosuhteita, ja myös Turun raviradalta pyydettiin "virka-apua" ravien siirtoon Metsämäkeen, jos tämä olisi katsottu tarpeelliseksi ja parhaaksi ratkaisuksi. Perjantaina päätettiin, että ravit ajetaan Porissa, ja ravipäivään valmistaudutaan erityisen hyvin.

Juuri ennen ravien virallista alkamisaikaa kello 15.30 tuli tieto, että ravit joudutaan perumaan.

"Valitettavasti tilanne on se, ettei raveja pystytä tänään ajamaan. Ravirata on tehnyt kaikkensa. Kavioura ei tänään ole kauttaaltaan turvallinen. Suurimmalta osin se sitä on, mutta radalla on muutamia kriittisiä paikkoja. Pehmeämpi kohtia, eikä ravien järjestäjä pysty takaamaan turvallisia olosuhteita kilpailijoille. Näitä kriittisiä kohteita ei pysty saamaan kuntoon."