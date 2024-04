Phoenix Photon ylivoimaa Solvallassa joulukuussa, Björn Goop ajaa. Kuva: Lars Jakobsson/TR Bild

Uutiset

Solvallan kultafinaalin voittaja ja Helsinki-ajon sankari Seinäjoki Racen uudet nimet – ”Hevonen on elämänsä kunnossa”

Seinäjoen ravirata julkisti kaksi uutta hevosta pääsiäismaanantaina. Helsinki-ajon voittanut Global Withdrawl on Seinäjoki Racen kuudes hevonen. Phoenix Photo valloitti C Th Ericssons Memorial-kultafinaalin Solvallassa ja on hevonen numero seitsemän.