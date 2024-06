Solvallan sankari sai kutsun Killerin Eliittiin – kahdeksan paikkaa jäljellä

Voittoisaa jälkeä Suomen urallaan tehnyt 5-vuotias Need'em on toinen vahvistettu osallistuja Kuninkuusravien avauspäivänä perjantaina 26.7. ajettavaan Killerin Eliittiin. Viimevuotiseen tapaan Killerin Eliitti on 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille rajattu kutsukilpailu, jonka voittaja kuittaa 17 000 euron ykköspalkinnon.

Miika Tenhusen valmennuksesta Need'em on kisannut neljästi voittaen starteista kolme. Toukokuussa hevonen voitti Elitloppet-lauantaina ajetun STL:n Klass I -finaalin uudella Suomen ennätystuloksella 10,6a/2140 metriä. Viime lauantaina ruuna voitti Kouvolassa Kymi GP -ravien 3100 metrin stayerlähdön.

"Need'em on erittäin mielenkiintoinen nousukas ja kun taustajoukoilla oli vielä vahva toive tähdätä Eliittiin, kutsu oli selkeä", Killerin toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi perustelee.

21 kertaa kilpailleen ja 76 978 euroa tienanneen Need'emin omistaa Stall JB Leppävirralta.

2140 metrin matkalla ajettavaan Killerin Eliittiin kutsutaan 10 hevosta. Nyt kilpailuun on kutsuttuna kaksi hevosta, kun Need'emin lisäksi kutsun on saanut Amazing Player. 5-vuotisikäluokasta Crepe Matchillä, Xeven Leaderilla ja Massimo Hoistilla on myös paikka Killerin Eliittiin, mutta niiden kisaohjelma ratkeaa viikon päästä ajettavan Suur-Hollola-ajon jälkeen.