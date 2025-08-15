Special Topsecretin uusi ura – Sari Prittinen tarjoaa ravielämyksiä turisteille

Kalajoella hevosten kanssa turisteille ravielämyksiä yrittäjänä tuottava Sari Prittinen vuokrasi Mika Haapakankaalta Special Topsecretin kilpailuoikeuden. Samalla Prittinen otti nyt 9-vuotiaan tamman valmennuslistoilleen ja tarjosi sitä jo perjantaiksi Ylivieskan raveihin, mutta tuloksena oli karsiutuminen.”Ostimme keväällä Matti Salmen vanhan tallin, mitä on nyt kesällä laiteltu kuntoon. Tarkoitus on tarjota asiakkaille erilaisia ravielämyksiä perinteisestä koppakärryajelusta vähän kilvanomaisempaankin menoon”, Prittinen taustoittaa.Ennen Special Topsecretiä muun muassa Let Her Go siirtyi hiljattain Kristian Lellalta Prittiselle.”Ne ovat hyvä parivaljakko erityisesti näihin reippaampiin elämyksiin. Kalajoen ravirata on ihan meidän lähellä. Lisäksi puitteet ovat muutenkin mielettömät, kun tallin läheisyydessä kulkevat Kalajoen kaupungin tarjoamat hevosreitistöt. Lisäksi on hiittisuora, joten ajopaikkoja riittää kyllä”, Prittinen taustoittaa.Prittinen muistetaan takavuosilta erityisesti Pikkupelimannin ja Kriteriumin voittaneesta tamma Mikkeriinasta. Jatkossa hänet nähtäneen raveissa muun muassa Special Topsecretin kanssa.”Sopivan sarjan osuessa kohdalle hevosen on myös tarkoitus kilpailla meiltä käsin”, Prittinen sanoo.