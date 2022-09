Speedy Scion menopäällä - ennätys koheni roimasti

Siiri Mäkisen rattailleen saanut Speedy Scion otti heittämällä keulat 1.09-vauhtisessa avauksessa ja piti mailin pyrähdyksessä kovaa tempoa yllä perille saakka. Kauden kuudennen ykkössijansa napannut ruuna paransi ennätystään toista sekuntia lukemiin 11,9a/1609 metriä.

”Tiesin, että Speedy Scion kestää kovan matkavauhdin”, Siiri Mäkinen kertoi voittajahaastattelussa. ”Voitto irtosi hyvällä tyylillä ja varaakin jäi.”

Jonny Länsimäen ohjastama Got To Goo ylsi uransa 42. startissaan ykköseksi ja oli iso yllättäjä. ”Valmentaja (Nina Pettersson-Perklén) kertoi minulle, että ruuna on parempi kuin mitä taulu näyttää ja pyysi ajamaan sen mukaisesti”, Länsimäki sanoi ratahaastattelussa.

Vielä isompi yllättäjä saatiin aikatasoituksena ajetussa Toto5-päätöksessä, kun Timo Kallin Metku Maikki tsemppasi ykköseksi ennen yli viisi kertaa enemmän ansainnutta Karloa. Kun näin kävi, viisi oikein -arvo pomppasi yli 10 000 euron.

Tammaa ohjastanut Harri Koivunen kertoi ratahaastattelijalle ajatelleensa, mahtaako Metku Maikki olla oikeassa lähdössä, kun 40 metriä edempää lähtee samarahaisia hevosia ja lähietäisyydeltä takaa starttaa porukan selvästi eniten tienannut hevonen.

”Meillä kävi kaikki tuurit, kun Antin (Teivainen) ajokki (Kilun Poika) laukkasi loppusuoran alussa ”, Koivunen sanoi. ”Metku Maikki kehittyy koko ajan, ja uskon sen vielä joskus osallistuvan kuningatarkisaan.”

Lue lisää ensi keskiviikon Hevosurheilusta.

Tilaa Hevosurheilu tästä linkistä!