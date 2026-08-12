Speedy Scion vaihtoi valmentajaa – "Kyllä tuollainen 10-aikainen hevonen tuntuu hyvältä"

Speedy Scionin uusi valmentaja on Juha Länsimäki.Seinäjokinen Länsimäki on ollut viime aikoina esillä erityisesti Celine Scionin voittoputken myötä. Talli sai elokuun alussa samaan sukuun kuuluvan lisävahvistuksen, kun tamman isoveli Speedy Scion siirtyi Christa Packalénin valmennuksesta Etelä-Pohjanmaalle.”Tunnen ruunan jo entuudestaan, sillä ajoin hevosella varsavuosina kilpaa, ja oltiin mukana Kasvattajakruunu-lähdöissä. Olen ajanut useita tämän suvun hevosia sisään, ja omistajan kanssa on tehty jo pitkään yhteistyötä”, Länsimäki taustoittaa.Omistaja-kasvattaja Jyrki Sojakka vahvistaa pitkän yhteistyön merkityksen.”Ajattelin, että Speedy pääsee nyt Celinen kanssa samaan osoitteeseen. Siirto olisi pitänyt tehdä joka tapauksessa vuoden loppuun mennessä, joten edetään nyt tällä tavoin”, Sojakka kertoo.Starttiin tuloa ei tarvitse odotella kovinkaan pitkään.”Muutama treeni on ajettu, ja kyllä tuollainen 10-aikainen hevonen tuntuu hyvältä. Tutustutaan vielä vähän aikaa, mutta eiköhän aika pian tulla starttiin”, Länsimäki toteaa.