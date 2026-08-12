Speedy Scion on osoittanut kykynsä sekä kärry- että montelähdöissä.
Speedy Scion on osoittanut kykynsä sekä kärry- että montelähdöissä.Kuva: Anu Leppänen
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Speedy Scion vaihtoi valmentajaa – "Kyllä tuollainen 10-aikainen hevonen tuntuu hyvältä"

Valmentajanvaihdoksen taustalla on edellisen valmentajan Christa Packalénin päätös ajaa valmennustoimintansa alas vuoden loppuun mennessä.
Julkaistu
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Juha Länsimäki
Speedy Scion
Christa Packalén
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