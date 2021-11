Spik Lokelle toinen täysosuma Suomessa – ”Vähän ajattelin alussa, että mitenhän tässä käy”

Santtu Raitalan ohjastaman Spik Loken kisa ei alkanut enintään 70 000 euroa ansainneiden ryhmäajossa parhain päin, kun ulkopuolelta startannut Myllyn Valtti karautti kiihdytyksessä ohi. Spik Loke pääsi kuitenkin etenemään kärkipaikalle, kun Raitala ajoi sillä vaateliaana eteenpäin.

Mainittu kaksikko oli esillä alun tavoin lopussa. Myllyn Valtti oli jo maalisuoralla ohi Spik Lokesta, mutta tämä kontrasi hallittuun ykköstilaan voittoajalla 27,5a

”Vähän ajattelin alussa, että mitenhän tässä käy, kun näytti ensin johtavan rinnalle jäävän. Se pääsikin sitten keulaan ja vastasi siitä hyvin maaliin. Tiukan vastuksen Teemun (Okkolin) hevonen antoi, että hyvän kirin tekivät kumpikin maaliin”, Spik Loken valmentaja-osaomistaja Tiina Koskinen puhui.

Spik Loke tuli Öystein Tjomslandilta Tiina Koskiselle kesällä pian Seinäjoen kuninkuusravien jälkeen. Kylmäverinen on pärjännyt Suomessa mukavasti, sillä kahden voiton lisäksi se on ravannut kaksi kakkossijaa ja kerännyt palkintorahoja yli kymppitonnin.

”Mikael (Mattfolk) kunkkareitten aikaan oli yhteydessä, että tällainen hevonen on tullut myyntiin. Hän kertoi, että millainen se on, enkä kauaa miettinyt, kun sanoin että otetaan se. Hevosella oli aika vähän lähtöjä ajettu siinä keväällä, eikä niissä ollut kauheaa menestystä tullut, mutta niissä oli huonoa tuuriakin ollut.”

Spik Loke on kotiutunut Lappajärvelle hyvin, vaikka omat juttunsa sillä on.

”Siitä kerrottiinkin, että se on kotioloissa vähän hermostunut hevonen, joka tykkää olla vähän omissa oloissaan. Se vaatii eri lailla huolenpitoa kuin muut, mutta meille se on hyvin sopinut. Se on helppo ja kiltti ruuna. Ravipaikalla sen kanssa on helppo olla, ja se tekee kaiken sen mitä siltä pyytää. Se on toisaalta ollut tosi helppo hevonen, kun sen omat jutut on oppinut.”

Spik Loken omistaa kymmenen hengen porukka Talli Naulan kantaan. Aikaisemmat omistajat ovat yhä tiiviisti mukana menossa.

”Tämä on hevosen myyjien oma kasvatti, ja he olivat miettineet monta kertaa, että malttavatko he tätä Suomeen myydä. He ovat olleet kauhean tyytyväisiä, kun hevonen on mennyt hyvin. He seuraavat hevosta, ja aina laittavat viestiä, kun hevonen on ollut startissa. Sekä myyjät että ostajat ovat olleet tosi tyytyväisiä.”