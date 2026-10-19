St. Leger Porin Ravilauantain kruununa – Santtu Raitala palaa ajotehtäviin
Kierros huipentuu päivän viimeisenä lähtönä ajettavaan St. Legeriin. 36 000 euron ensipalkinnolla ajettavasta kisasta on lupa odottaa mielenkiintoista. Suosikin viitta asetellaan 40 metrin takamatkalta starttaavan Massimo Hoistin ylle. Se palasi viime perjantaina ravattuun karsintaan parin kuukauden paussilta, ja teki sen voitokkaasti.
Toisen karsinnan voittanut Main Stage kiihdyttää heti Massimo Hoistin ulkopuolelta eli voltin kolmosradalta.
4-vuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo ajetaan illan toiseksi viimeisenä lähtönä. Sen ensipalkinto on 24 000 euroa.
Karsintavoittajista Pörnä-Pate starttaa pisimmän takamatkan seiskaradalta. Toisen karsinnan vienyt Xavier puolestaan starttaa pisimmän takamatkan kolmosradalta.
Karsinnassa Xavieria ohjasti valmentaja Antti Ojanperä, mutta nyt hevosen rattaille palaa Santtu Raitala, joka on ollut kilpailukiellon vuoksi kuukauden sivussa ajotehtävistä. St. Leger -finaalissa Raitala ajaa Ojanperän tallin Main Stagea.
Kaikkiaan Raitalalla on lauantaina kahdeksan ohjastettavaa. Yksi niistä on Harri Kotilaisen valmentama Lumi-Oosa, jonka kilpaura lähestyy loppuaan.
Isoa rahaa on tarjolla myös lauantaina ravattavassa Monté Cup -finaalissa, jonka voittajaa odottaa kymppitonnin palkinto.
Montéssa mainiosti menestyneet Sir Heartbreaker ja Katapult Avenger saavat vastaansa muun muassa Dozen Of Oystersin ja EL Jetpackin.
Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.