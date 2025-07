St Michel -ajon osallistujalista valmis: Redéniltä toinenkin hevonen lähtöön, Gocciadoron tallin edustaja vaihtui

Ruotsalaiset Mellby Joker ja Crown täydentävät ensi sunnuntain St Michel -ajon osallistujalistan. Daniel Wäjerstenin valmentama Mellby Joker on nostanut tasoaan reippaasti tälle kaudelle ja on läpimurron kynnyksellä. Alla on voitto 10,4-tulosella sadekelistä.

”Viime startin esitys kiertämällä takarivistä Solvallan radalla hetkellä, jolla rata ei ollut nopea, oli kovempi kuin moni ehkä ymmärtääkään. Odotan todellista huipputulosta Mikkelistä ihanneoloissa. Mellby Joker pystyy 09:n alitukseen”, Wäjersten uskoo.

Crown on Daniel Redénin toinen edustaja vauhtimaililla. Ori on menestynyt niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin ja voitti viime kaudella arvostetun Sprintermästarenin. Viimeksi Norjassa se ei kuitenkaan ollut parhaimmillaan.

”Siinä reissussa meni kaikki pieleen, eikä tuota suoritusta kannata liikaa tuijottaa. Mikkelissä se tulee suorittamaan paremmin ja menemään lujaa. Odotan Crownin jatkavan nousuaan kohti eurooppalaista huippua”, Redén sanoo.

Alessandro Gocciadoron tallista St Michel -ajossa nähdään italialainen Banderas Bi, joka sijoittui kesäkuun Kymi GP:ssä kolmanneksi. Ori korvaa alun perin tulossa olleen Oscar L.A.:n, joka ei ollut viimeksi odotetunlainen.

Lähde: Mikkelin raviradan tiedote