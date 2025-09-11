St Michel -kävijät jättivät Etelä-Savoon kolme miljoonaa euroa
St Michelin kotisivuilla tiedotetaan, että ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä järjestettyyn St Michel -tapahtumaan osallistuneet vieraat jättivät tänäkin vuonna Etelä-Savoon noin kolme miljoonaa euroa. Tapahtumavieraiden kokonaisrahankäyttö kuitenkin pieneni aavistuksen viime vuodesta, joka noudattelee yleistä trendiä matkailussa. Heinäkuun helteisen tapahtumaviikonlopun kokonaisyleisömäärä kohosi 17 000:een.
Visitoryn toteuttaman kävijätutkimuksen mukaan tyytyväisyys tapahtuman palvelutarjontaan parani viime vuodesta. St Michel -raveilla on edelleen uskollinen kävijäjoukko – keskimäärin kyselyyn vastanneet olivat käyneet tapahtumassa 15 kertaa ja suurin osa aikoo osallistua tapahtumaan myös uudelleen. Puolet St Michel -vieraista oli viime vuosien tapaan Etelä-Savosta, Uudeltamaalta saapui 12 prosenttia kävijöistä.
”Tutkimus vahvistaa, että tapahtuman järjestelyt ovat oikealla uralla. Markkinointia on tehostettava edelleen, yleisön kansainvälistäminen ja markkinoinnin suuntaaminen ulkomaille on edelleen tavoitteena”, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen kommentoi tiedotteessa.
Ensi vuonna St Michel -ravit järjestetään 17.-19. heinäkuuta.