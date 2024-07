St Michel -osallistuja mukana Joensuu-ajossa – Kuusivuotiskunkku kahden kauppa?

Päälähtö Joensuu-ajo juostaan ravien 10. lähtönä kello 16.25. Lämminveristen avoimessa 2140 metrin ryhmäajossa ykkösnumerolla matkaan kiihdyttää sunnuntaina St Michelissä ajalla 09,5aly seitsemänneksi sijoittunut Kyle Web. Suur-Hollola-ajossa kakkoseksi yltänyt Atupem avaa matkaan radalta kolme, kun taas Run For Royalty sai paikan sen ulkopuolelta. 10 000 euron ykköspalkinnosta kamppailevat myös American Hero, Thai Profit, Anything For You ja Rallston.

Suomenhevosten Kuusivuotiskunkussa suosikit löytyvät pitkältä 60 metrin takamatkalta, kun derbyvoittaja Wertti ja paluun synnyinseudulle tekevä Rekilammen Sauli iskevät yhteen. Vuodesta 2017 ajetun kilpailun ensipalkinto on 10 000 euroa.

Joensuun Toto75-ravien lähtölistoja pääset tutkimaan tästä linkistä.