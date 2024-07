St Michel -raveissa Troikkaa pelataan joka lähtöön – ”Haluamme kokeilla uutta”

Ensi viikonloppuna Mikkelissä järjestetään radan vuoden päätapahtuma St Michel. Viikonloppu on erityinen kaikille ravien ystäville. Tähän on reagoinut myös Veikkaus, joka on uusinut lauantain ja sunnuntain pelisapluunansa.

Huomionarvoista Toto-pelaajien kannalta on se, että Troikkaa pelataan sekä lauantaina että sunnuntaina jokaiseen lähtöön. Lisäksi molempina päivinä on kolme eri T-peliä, kun alkuraveista käynnistyy T5, sen jälkeen tuttuun tapaan T75, ja ravien loppupäässä käynnistyy vielä euron panoksella pelattava T4-peli eli tuttavallisemmin Euronelkku. Päivän Duokin on tarjolla kahdesti molempina päivinä.

”Haluamme kokeilla uutta. Kyseinen viikonloppu on Kuninkuusravien jälkeen toiseksi suurin Suomen raveissa – pelaajamäärät ovat ihan eri tasolla kuin muina viikonloppuina. Meille on tullut palautetta, että Troikkaa pitäisi olla enemmän tarjolla. Tällaisena viikonloppuna, kun asiakkaita on selvästi enemmän, haluamme kokeilla vähän erilaista pakettia”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna perustelee.

Suuret pelaajamäärät mahdollistavat sen, että poolit pysyvät riittävän suurina, vaikka esimerkiksi Troikkaa pelataan joka lähtöön ja T-pelejäkin useampia päivässä.

”Se on ehdottomasti tavoite. Kuninkuusraveissa olemme jo aiemmin kokeilleet kolmen T-pelin sapluunaa. Silloin vaihdot olivat sillä tasolla kuin odotimme. Uskon tässä olevan potentiaalia Mikkelin viikonlopulle, että voimme päästä hyviin tuloksiin, ja asiakkaille riittää paljon mielenkiintoista pelattavaa.”