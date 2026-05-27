St Micheliin tarjolla kovia hevosia – "Ensimmäiset kutsut julkaistaan todennäköisesti viikonlopun jälkeen"

Trotto che Passionen Facebook-sivuilla kerrottiin, että Alrajah One olisi saanut kutsun St Micheliin. 8-vuotias Maharajahin poika on Alessandro Gocciadoron valmennuksessa.Alrajah One kilpaili nuorena kotimaassaan Italiassa Gocciadoron valmennuksesta. Se voitti paljon suurkilpailuja muun muassa Italian Derbyn, Gran Premio d'Europan ja Gran Premio Freccia d'Auropan. Sen jälkeen Alrajah One siirtyi Åke Svanstedtille USA:han ja tienasi yli 700 000 dollaria.Alrajah One palasi takaisin Eurooppaan ja oli ensin Erik Bondon valmennuksessa, mutta meni sitten Gocciadorolle. Se palasi vuoden tauon jälkeen kilparadoille ja voitti huhtikuun lopulla Firenzessä ajalla 12,7a/2020. Tämän vuoden toinen startti oli viime sunnuntaina Foggiossa, jossa tuli kolmossija. Alrajah Onen ennätys on 08,6a ja voittosumma 1.385 069 euroa."Keskusteluja Gocciadoron kanssa on ollut, ja Alrajah One on yksi hevosista, jota hän on tarjonnut. Se on oikein mielenkiintoinen ja kyvykäs hevonen, mutta aivan lopullista päätöstä ei vielä ole", Mikkelin toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoi.Lisää Mikkelin uutisia saatiin tuoreessa Zetpoddenissa. Siinä Daniel Redén kertoi, että Francesco Zet voisi olla Mikkeliin menijä. Epic Kronos ja Kentucky River ovat hevosia, joilla tähdätään ensisijaisesti Oslo Grand Prix -kisaan.Francesco Zet palasi Ranskan reissun jälkeen hienovireisenä takaisin radoille ja voitti Åbyn Paralympiatravetin finaalin toukokuun alussa ajalla 09,5a/2140. Father Patrickin poika on kilpaillut 47 kertaa ja voittanut 33 lähtöä, ennätys on täydeltä matkalta 09,4a ja voittosumma 28,4 miljoonaa kruunua. Redén on voittanut St Michelin kahtena viime vuotena, 2024 Don Fanucci Zet ja 2025 Double Deceiver."Redén on käynyt Mikkelissä lähes vuosittain. Hänen kanssaan ei vielä ole ollut puhetta hevosista. Francesco Zet on luokaltaan todella kova ja erittäin mielenkiintoinen hevonen. Viikonlopun jälkeen kutsutaan todennäköisesti kaksi ensimmäistä hevosta St Micheliin."