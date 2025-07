St Michelin pääosanesittäjät esittelyssä – kuka on nopein?

1 Banderas Bi

kasvattaja: Az.agr. Biasuzzi

omistaja: Pachino Horse S.R.L.S

valmentaja: Alessandro Gocciadoro

ohjastaja: Alessandro Gocciadoro

hoitaja: Kaino Laine

Banderas Bi ravasi suurvoiton Italiassa jo kaksivuotiaana, mutta sai tyytyä seuraavilla kausilla isommissa paikoissa himmeämpiin sijoituksiin. Viisivuotiaana Alessandro Gocciadoron talliin siirtynyt ori on vanhemmalla iällä onnistunut toistaiseksi parhaiten Norjassa: kaksi vuotta sitten tuli voitto Ulf Thoresen Grand Internationalissa ja viime vuonna Oslo Grand Prix'ssa. Kesäkuun Kymi GP:stä tuloksena oli kolmossija. Gocciadoro on ollut Mikkelissä vuosikaudet tuttu vieras, mutta päälähdön voitto italialaiselta kuitenkin vielä puuttuu. Muita kärkipään sijoituksia on jo suora, parhaimpana Vernissage Grifin kakkonen viiden vuoden takaa.