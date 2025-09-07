Stallone joutui jäämään pois Kaustiselta, lue myös Alarik Huikean kuulumiset

Goodwin Zetin rataennätystä sivuava tulos 10,4aly lämmitti erityisesti Antti Ojanperän mieltä. Kaustisen toinen sankari Wish Will Win teki pitkän kirin porukan hänniltä ykköseksi.Samaan aikaan valmentajalla on ollut kuitenkin pohtimista sen suhteen, miten tallin hevoset saataisiin pidettyä terveenä. Ja erityisesti kilpailuttaminen on vaatinut tarkkaa seurantaa, ettei piilevästi sairaalla hevosella lähdetä starttiin.Stallone joutui jäämään viime hetkellä pois Pelimanni-ajosta. "Sen kohdalla oli pientä epävarmuutta alkuviikosta, kun ruuna hieman yski", Ojanperä taustoittaa. "Tilannetta seurattiin, ja katsoimme sen kilpailupäivän aamuna vielä tarkkaan läpi. Sierain ei ollut ihan puhdas, ja siinä oli pikkaisen lämpöäkin ollut. Ei ollut järkeä lähteä riskeeraamaan mitään. Annetaan hevoselle aikaa."Derbyssä romahtanut Alarik Huikea todettiin jälkikäteen kipeäksi. Ojanperä sätti itseään, ettei huomannut ennen lähtöä mitään poikkeavaa."Se on vielä tuoreena mielessä. Alarik Huikean startti oli osoitus siitä, kuinka äärettömän huono suoritus voi olla, jos kaikki ei ole kunnossa. Stallonen kohdalla tuli senkin vuoksi fiilis, ettei kannata edes miettiä starttaamista.""Alarik Huikea on mennyt onneksi parempaan päin. Ei voi kuitenkaan vielä kehua hevosen tilannetta, eikä kaikki ole sen kohdalla täydellisesti. Ori ei ole vielä täysin terve. Katsotaan sen kanssa tilannetta myöhemmin taas uudelleen", Ojanperä päätti.