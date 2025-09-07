Stallone joutui pienelle sairaustauolle viikonloppuna.
Stallone joutui jäämään pois Kaustiselta, lue myös Alarik Huikean kuulumiset

Antti Ojanperän tallissa on kiertänyt virustauti on hankaloittanut viime aikoina hevosten kilpailuttamista. Silti talliin tuli lauantaina kaksi voittoa.
Stallone
Alarik Huikea

