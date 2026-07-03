Stallone jää pois suomenhevosten Suur-Hollola-ajosta – tämä on syy

Sunnuntaina ajettava suomenhevosten Suur-Hollola-ajo on ennakkoasetelmien vuoksi helppo nimetä yhdeksi vuoden hienoimmaksi ravilähdöksi. Antti Ojanperä ilmoitti lähtöön Alarik Huikean, Evartin, Pron ja Stallonen, mutta näistä viimeisenä mainittu joutuu jättämään lähdön väliin."Stallonea vaivaa etujalassa luuliika, ja hevonen täytyy operoida", Ojanperä kertoo.Lopullisesti vaiva ilmeni kuluneen viikon aikana ajetuissa viimeistelyissä hevosen aristaessa jalkaansa."Eläinlääkäri Kimmo Elfving kuvasi jalan. Sieltä oli irronnut ihan pieni lastu", Ojanperä avaa.11-vuotiskaudellaan Stall Nooran omistama ja kasvattama Stallone on kisannut viidesti, joista kaksi on päättynyt voittoon. Palkintorahoja ruuna on ansainnut tänä vuonna lähes 38 000 euroa."Minulla on tunne, että se starttaa vielä tällä kaudella", Ojanperä sanoo.Pihtiputaalaistreenarin muilla viikonlopun starttihevosilla hän kertoo kaiken olevan kunnossa.