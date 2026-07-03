Stallone kuuluu Antti Ojanperän tallin suomenhevostähtiin. Kuvassa hevosta lämmittää Jutta Ihalainen.
Stallone kuuluu Antti Ojanperän tallin suomenhevostähtiin. Kuvassa hevosta lämmittää Jutta Ihalainen.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Stallone jää pois suomenhevosten Suur-Hollola-ajosta – tämä on syy

Antti Ojanperän tallista suomenhevosten Suur-Hollola-ajoon osallistuu neljän sijaan kolme hevosta.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
Stallone
Suomenhevosten Suur-Hollola-ajo
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