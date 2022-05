Stallone kohtaa Odd Heraklesin Elitkampenissa – ”Viime vuonna pääsimme lähelle”

Viime vuonna kuopiolaisvalmentajan tallista Elitkampenissa kisasi H.V. Tuuri. Ori tarjosi Solvallan yleisölle jännitettävää, kun se otti tiukasti yhteen norjalaishuippu Odd Heraklesin kanssa. Vaikka Iikka Nurmosen ohjastama H.V. Tuuri äityi loistoesitykseen, ei se pystynyt pitämään kovaa kilpakumppania takanaan.

Tänä vuonna Nurmonen lähtee haastamaan Odd Heraklesin Stallonen kanssa. Solvallan kilpailupäällikkö Anders Malmrot kertoi kutsusta Solvallan podcastissa keskiviikkona. Jo mainitun kaksikon lisäksi kutsun lunasti ruotsalainen kylmäveritamma Stjärnblomster.

”Nämä ovat kutsuja, eivät villikortteja. Elitkampeniin otetaan 10 hevosta, joista kuusi kutsun mukaan, 2 hevosta/maa, loput 4 sitten pisteiden mukaan”, Malmrot sanoi viitaten mailla Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

Stallone kilpailee vielä tulevana lauantaina Kuopion Savo-ajossa, jonka jälkeen katseet käännetään Elitkampeniin.

Ainakin viime kisan perusteella ruuna lähtee Solvallaan huippuiskussa. 7-vuotias hevonen joutui taivaltamaan viimeksi johtavan rinnalla, kun keulassa ravasi ikätoveri Parvelan Retu. Stallone kuitenkin kukisti voittokoneen, mutta Nurmosen valmennettava joutui tyytymään kakkossijaan ajalla 22,8ake, kun Veeran Poika ehti vielä lopussa edelle. Suoritus oli silti erinomainen.

”Stallone on myös aikaisemmin pystynyt lyömään Parvelan Retun. Se osoitti todellista huippukuntoa viime startissa. Stallone on sekä vahva että nopea ja erittäin mielenkiintoinen suomalaishevonen”, Malmrot kehui.

Ossi Nurmonen kertoo, että kutsu esitettiin Solvallan taholta jo maanantaina, mutta rata halusi tiedottaa asiasta nyt. Valmentajalla on ainakin tässä vaiheessa oikein positiiviset odotukset Tukholman reissusta.

”Hevonen on tehnyt koko ajan hyviä startteja, viimeksikin se oli loistava, kun meni johtavan rinnalta hyvän ajan”, Nurmonen kehuu.

”Selkäjuoksua toivotaan tulevaisuudessa. Jos se Solvallassa saa sellaisen, sillä on vihainen spurtti. Se tahtoo myös ohittaa edellä olevia. Täysi matka kävisi hyvin tälle, mutta vauhtiakin löytyy. Mielenkiintoista katsoa, mitä se menee. Viime vuonna se meni 20-alkuisen ajan, mutta toki Elitkampenissa pitää mennä kovempaa. Jos se 19-alkuiseen aikaan pystyisi.”

H.V. Tuuri kävi hurjat taistot Odd Heraklesin kanssa viime vuonna. Pystyykö Stallone lyömään hurjan norjalaisoriin?

”En osaa tässä vaiheessa uhota. Kun Odd Herakles on lyöty, nostetaan sitten käsiä pystyyn, mutta ei sitä ennen. Itse kunkin hevosen kohdalla riippuu paljon päivän kunnosta. Odd Herakles on hirmuinen hevonen, kuten sen voittoprosentti kertoo. Viime vuonna pääsimme lähelle, mutta tuli kaksi niukkaa tappiota, vaikka H.V. Tuuri taisteli kovasti. Stallonella on vielä nuorta voimaa. Onko se 37 startillaan jopa vähän vihreä tuohon kisaan”, Nurmonen pohtii.

”Stallone kuitenkin venyy koko ajan. Se on mennyt viime vuodestakin eteenpäin.”

Elitkampen kilpaillaan Solvallan raviradalla sunnuntaina 29.5. Kisan voittaja kuittaa miljoonan kruunun ensipalkinnon.