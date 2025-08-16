Ruunaruhtinas Stallone
Stallonen tehtävä Ruunaruhtinas-kilpailussa vaikeutui avausmatkan laukan myötä.Arkistokuva: Anu Leppänen
Uutiset

Stallone takaa-ajajana kakkospäivään – näin Team Ojanperältä kommentoidaan avausmatkan laukkaa

Stallonen kengitystä entrataan lauantain 2600 metrille.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Stallone
Ruunaruhtinas

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi