Stallone takaa-ajajana kakkospäivään – näin Team Ojanperältä kommentoidaan avausmatkan laukkaa

Stallone ja Stumne Fyr kävivät perjantain avausmatkalla tiukkaa taistoa piikkipaikasta, kun Stallone lankesi ensimmäisessä kaarteessa laukalle. Stumne Fyr meni menojaan, ja Stallonen oli tyytyminen kakkossijaan kaukana sen takana.”Stallone valmentautuu aika raskaassa kengässä, ja nyt kengitystä kevennettiin starttiin. Hevonen on ollut hyvä ja oli taas latautunut. Jos jyrkässä ensimmäisessä kaarteessa olisi pikkuisen malttanut, Stallone olisi ehkä selvittänyt sen ravilla”, Jutta Ihalainen pohti.Täytenä yllätyksenä laukka ei tv-katsojille tullut, sillä jo ennen lähtöä Stallone vilahti Tototv:n kuvissa laukalla.”Stallone on mennyt parhaiten ilman kenkiä. Nyt kavio ei ole kuitenkaan ihan niin reilu kuin keväällä, ja siksi ruuna juoksi eilen vain ilman takakenkiä ja oli ehkä vähän rulliva. Sadetta pelättiin, ja rata saattoi olla siksi pikkaisen kova. En usko, että siinä oli sen kummempaa", Antti Ojanperä jutteli lauantaina."Hyvin Stallone minusta laukan jälkeen ravasi eikä ollut vino, ja hoitajan mukaan kaikki oli hyvin startin jälkeenkin. Stallonella oli eilen lisualumiinit edessä. Tänään laitetaan vähän raskaampi kenkä.”Avausmatkalla hylätty Gott Klirr jää 2600 metriltä pois..Ruunaruhtinas-kilpailu alkoi dramaattisesti Stallonen laukattua kiihdytyksessä – Stumne Fyr pakeni jo alkumatkalla muilta.Stallone hakee ruunaruhtinuudesta kruunua uransa parhaalle kaudelle – "Vaikea sanoa miksi se nyt meillä on tällaiseen iskuun noussut"