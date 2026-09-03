Sunnuntaina Kuopiossa kilpailee Alankomaissa syntynyt suomenhevonen – "Tuntuu aika uskomattomalta"

Sunnuntaina 6. syyskuuta vietetään suomenhevosen päivää, jolloin Kuopion ravit on rajattu täysin kotimaisen rotumme edustajille. Ravien ensimmäisessä lähdössä nähdään mielenkiintoinen aloittelija etenkin synnyinmaansa puolesta, sillä viitosnumerolla starttaava Diego on syntynyt Alankomaissa. 4-vuotiaan ruunan omistaa ja on kasvattanut Katri Avotie.”Yritin saada emää Hopihopia pitkään kantavaksi, mutta ei siinä vain onnistuttu. Sitten lähetin sen matkustamaan Alankomaihin klinikalle, joka on erikoistunut hevosten hedelmöityshoitoihin”, Avotie aloittaa.Diegon emä Hopihopi oli Avotien ensimmäinen hevonen. Kuningatarkisaan 22,2-aikainen Hopihopi osallistui kerran, kun se oli vuonna 2014 Porissa mukana tammojen pääkisassa.”Diego on siis alkionsiirtovarsa ja syntynyt Alankomaissa vastaanottajatammalle. Vieroituksen jälkeen se matkusti Suomeen tunnistettavaksi. Hopihopin kanssa sain kokea hienon matkan Kuninkuusraveja myöten, joten toive oli suuri saada siitä varsa. Siksi en hevillä luovuttanut”, Avotie sanoo.Seppo Suurosella Diego on valmentautunut tammikuusta 2025 alkaen. Ennen tuota hevosta treenasi Dimitri Hedman.”Alkiosta on kasvanut hevonen, mikä juoksee kohta radalla kilpaa. Tuntuu aika uskomattomalta”, Avotie päättää.