Katri Avotie (kolmas oikealta) juhlistamassa Villilotan pikkukuningatarvoittoa Killerin Kuninkuusraveissa kesällä 2024.
Katri Avotie (kolmas oikealta) juhlistamassa Villilotan pikkukuningatarvoittoa Killerin Kuninkuusraveissa kesällä 2024.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Sunnuntaina Kuopiossa kilpailee Alankomaissa syntynyt suomenhevonen – "Tuntuu aika uskomattomalta"

Diego valmentautuu Seppo Suurosen tallissa.
Julkaistu
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Diego
Katri Avotie
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