Suomalaiset ratamestarit suhtautuvat varauksella Ruotsissa hehkutettuun suomalaiskoneeseen – ”En ihan allekirjoita kaikkia hyötyjä”

Ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet uutisoi eilen torstaina verkkosivuillaan 13 ruotsalaisen raviradan yhdistäneen voimansa hankkiakseen apua radanhoitoon. Ratojen yhteisomistukseen hankittiin suomalaisen MeriCrusherin valmistama suojyrsin. Aftonbladetin jutussa Rommen ratamestari Ulf Månsson kertoo jyrsimen maksaneen hieman reilu miljoona kruunua, mutta sen tuovan säästöjä pitkässä juoksussa.

Ruotsissa Gävlen ratamestarina toimiva Mika Ahtiainen kertoo päässeensä tutustumaan laitteeseen naapurimaan ratamestaripäivillä. Hän ei yhdy täysin rinnoin ruotsalaiskollegoidensa suitsutukseen, mutta näkee jyrsimen hyödyllisenä joillain radoilla.

”Se antaa radalle niin sanotusti uutta elämää”, Ahtiainen myöntää, mutta tarkentaa sen koskevan lähinnä vanhoja ratoja. ”Jos ei ole tehty mitään remontteja, niin silloin niin sanottua kuollutta kerrosta on helpompi saada tämän avulla pois. Sitä kautta remonttia saadaan siirrettyä eteenpäin. Jossain 20 vuotta vanhalla radalla on alhaalla paksu kerros kivituhkaa, joka on painautunut sinne niin, ettei vesi meinaa mennä läpi. Jyrsintä ikään kuin herättää rataa henkiin.”

Jyrsimen tuottama lopputuloskaan ei saanut Ahtiaista haltioituneeksi.

”Jos alat jyrsimään, se vaatii melkein viikon aikaa, jos ei ole jotain jyrää, kun se irrotettu pinta pitää vielä saada tiiviiksi. Vaikka jyrsimen takana on jyrä, tykkäsin pinnan jäävän löysäksi. Ainakin silloin jäi, kun testasivat sitä Rommessa.”