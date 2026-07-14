St Michel -ajon lähtöradat selvillä – suomalaisista paras arpaonni Ete Jetillä
Vuoden 29. raviviikon ykköslähtönä toimii sunnuntaina Mikkelin vauhtiradalla ajettava St Michel -ajo. Kotimaan edustajia tämänvuotisessa St Michelissä nähdään kolme ja ulkomaalaisia viisi.
70 000 euron ensipalkinnolla juostavaan 1609 metrin ryhmäajoon paras rata-arvontatuuri suomalaisedustajista oli Hanna Lepistön valmentamalla Ete Jetillä, joka sai radan kaksi. Santtu Raitalan ohjastaessa Combat Fighteria vaihtuu Ete Jetin ohjastajaksi Iikka Nurmonen.
Dimitri Hedmanin treenaama Amanda Evo avaa matkaan kuutosradalta ja Antti Ojanperän Combat Fighter heti sen ulkopuolelta.
Italiaa edustavan Diva Ekin lähtöpaikka osui ykkösradalle.
Daniel Redénin kaksikosta Double Deceiver sai radan kolme ja Don Fanucci Zet radan viisi.
St Michel -sunnuntaina lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
St Michel -ajo
1 Diva Ek / Alessandro Gocciadoro
2 Ete Jet / Iikka Nurmonen
3 Double Deceiver / Daniel Redén
4 Castor The Star / Mika Forss
5 Don Fanucci Zet / Örjan Kihlström
6 Amanda Evo / Ville Koivisto
7 Combat Fighter / Santtu Raitala
8 Kuiper / Daniel Wäjersten