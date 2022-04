Suomalaiskimppa hankki osaomistukseena kovasukuisen ranskalaisoriin

Omistajakimpan edustaja Kaisa Tommola kertoo kimpan olleen kasassa jo seitsemisen vuotta. Alkunsa se sai, kun hän matkasi Brita Flanderin kanssa Deauvillen huutokauppaan katsastamaan varsoja. Keskustelu kääntyi siihen, miten hienoa olisi omistaa Ranskassa kilpaileva hevonen. Pian kaksikko ryhtyikin tuumasta toimeen.

”Kokosimme porukan ja ostimme huutokaupasta varsa Philippe Daugeardin avustuksella”, Tommola muistelee.

Drop De Sardane siirtyi kaupassa avustaneen Daugeardin treeniin, josta matka jatkui Antoine Lhereten valmennukseen. Mukavasti menestyneen hevosen ura päättyi viime vuoden alkupuolella 8-vuotiaana. Saldoksi jäi neljä voittoa ja yli 90 000 euroa tienattua rahaa.

Nyt Ecurie Des Damesin haaviin tarttui kolmivuotias ori Joldy Love (Bold Eagle-Tes Amours 14,4kp, Goetmals Wood), jonka emä on tienannut yli 180 000 euroa. Joldy Loven mänemä puolestaan on Amour d’Anou, jonka jälkeläisiä ovat muun muassa yli 600 000 euroa radoilta kerännyt Private Love, Our Love, siitosjätti Love Youn periyttänyt Guilty Of Love ja suomalaisille siitosoriina tuttu In Love With You. Viimeksi mainitun jälkeläisiä ovat esimerkiksi yli 1,7 miljoonaa euroa tienannut Oyonnax ja Suomen Derbyn vuonna 2008 voittanut Ribaude.

”Meillä ei ole mitään omia suunnitelmia Joldy Loven kohdalla, vaan luotamme täysin Saara Jalastiin ja Jean Baudroniin. Itse vain nautimme, tuli eteen mitä tahansa.”

Joldy Love on ehtinyt jo radoillekin. Kaksi ensimmäistä kisaa ovat tuoneet kakkos- ja nelossijan. Viime kisassaan ori meni 2750 metrin matkaan aikaan 17,2.

”Meillä on myös orikortteja, jotka sisältyivät kauppaan. Tämä olisi ollut niin kallis hevonen, että ei meillä olisi ollut mahdollisuutta ostaa sitä kokonaan, joten omistamme sen yhdessä Baudronin kanssa”, Tommola täsmentää, mutta ei tarkenna osuuden suuruutta. ”Määrittelimme sen riittäväksi’, hän nauraa.

”Olemme tosi onnellisia, että meidät otettiin mukaan tällaiseen hevoseen. On myös kiva, että tiedämme sen olevan hyvässä hoidossa ja voimme luottaa, että hevosella on kaikki hyvin. Se on tosi tärkeä juttu meille.”

Ecurie Des Damesin muodostavat Tommolan lisäksi Emma Väre, Sarianna Hietakangas, Tiina Jämsen, Kirsi Niskanen, Susanna Packalén, Pauliina Packalén-Metsälä, Sanna Utala ja Tuula Elovaara.

Juttua muokattu 29.4. klo 17.29: Lisätty tieto, että Guilty Of Love on Love Youn emä.