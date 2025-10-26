Uskomaton kolmoisvoitto amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden avauslähdössä – Tulojärjestys oli Milla Markkanen, Sara Hautamäki ja Suvi Vaittinen

Milla Markkanen kaasutteli Teach’emalessonilla keulasta murskavoiton. Hevosella ei ollut kaksarisijoja lainkaan taulussa, mutta radalla valjakko näytti täysin ylivertaiselta muihin nähden. Voittajakerroin oli 18,03.Maalin jälkeen Markkaselta nähtiin varmasti suomalaisohjastajien historian pisin tuuletus, kun hän otti vastaan muut totosijat metsästäneet suomalaiset. Villi tuuletus jatkui pitkälle kaarteeseen.Sara Hautamäen ohjastama Kickback punnersi pitkällä kirillä väkevästi kakkoseksi, ja kolmannesta sisältä maalisuoralla tilaa saanut Let’s Do It punnersi Suvi Vaittisen ohjastamana kolmanneksi. Kisassa ajetaan vielä kaksi osalähtöä, ja suomalaisten hevoset eivät pääosin kuulu lähtöjensä suosikkeihin.Ensimmäisessä osalähdössä nähtiin jo ennen kiihdytystä dramatiikkaa, kun Eva Lundahlin ajokki Accordion K.E.K. kaatui autolähdön kokoontumisvaiheessa. Hevonen ja ohjastaja selvisivät haaverista säikähdyksellä, mutta valjakko joutui jäämään lähdöstä pois..Amatööriohjastajien PM-kisoihin Suomesta kova naiskolmikko – "Odottavaiset tunnelmat"