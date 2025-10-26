Milla Markkanen vei ensimmäisen osalähdön. Arkistokuva.
Milla Markkanen vei ensimmäisen osalähdön. Arkistokuva.Kuva: Anu Leppänen
Uskomaton kolmoisvoitto amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden avauslähdössä – Tulojärjestys oli Milla Markkanen, Sara Hautamäki ja Suvi Vaittinen

Suomalaisnaiset tulittivat kolmoisvoiton Momarkenissa.
