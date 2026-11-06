Luotto maanmiehiin palkittiin – suomalaispelaajille isot lunastukset Bodenin Toto64-kierrokselta
Torstain Ruotsin Toto64-kierros ravattiin Bodenissa. Kahden suomalaisen Toto-pelaajan luotto maanmiehiinsä kannatti, koska se tuotti mojovat osumat illan pääpelissä.
Mika Forss ohjasti Toto64-kohteissa kolme voittoa. Niko Riekkinen narutteli yhden ykkössijan, ja Suomessakin usein vieraillut Sandra Eriksson onnistui kahdesti. Riekkisen voitto tuli kierroksen suurimmasta yllätyksestä vastanneella Maverick Matchilla. Sen peliprosentit olivat vain 1,02. Voitto oli Riekkiselle uran ensimmäinen Ruotsin raveissa.
Toisen suuren yllätyksen tarjoili Forssin ohjastama Backwood Gilda, joka voitti avauskohteen vain 2,86 prosenttia pelattuna.
"Alussa oli pieni yllätys, että Backwood Gilda lähti niin kovaa, että se pystyi pitämään sisäradalta johtohevosen selän. Voitto tuli marginaalia varmemmin", Forss sanoi voittajahaastattelussa.
Kierroksen ainoa suosikkivoittaja oli päätöskohteen Done Deal.
"Alun jälkeen ajattelin, että tänään tämä ei suju. 1200 jäljellä mietin, että jotain on tehtävä. Viimeisellä takasuoralla jouduimme kiertämään jo neljättä rataa. Kun vedin silmälaput, tiesin, että voitamme. Done Deal on uskomattoman hienossa kunnossa", Forss kertoi.
Suomalaiset menestyivät paitsi radalla myös Toto64-pelissä. Yllättäjien ansiosta 6 oikein -arvo kohosi reiluun 73 000 euroon. Suomessa oli pelattu kaksi kaikki voittajat sisältänyttä systeemiä.
Nettipelaaja Liedosta voitti 12 euron systeemillään alavoittoineen 75 996 euroa ja nettipelaaja Iisalmesta 19,20 euron systeemillään alavoittoineen 76 365 euroa. Molemmissa suomalaisten voittoriveissä oli Done Dealin lisäksi varmana viidennen kohteen Kiwi Sisu.
Lietolaisen pelaajan systeemi: 1,5,6,7 / 2,3,6,7,8 / 4,6,8 / 9,11 / 4 / 8.
Iisalmelaisen pelaajan systeemi: 1,2,6,10 / 2,3,8,11 / 4,6,8,12 / 9,11,14 / 4 / 8.
Keskiviikkona Vermon Toto75-pelistä nettipelaaja Helsingistä ja nettipelaaja Espoosta voittivat 42 998 euron potit.
Lähde: Veikkauksen tiedote
Juttua muokattu 6.11. klo 13.54: lisätty Mika Forssin kommentit ja tieto siitä, että kyseessä oli Riekkisen ensimmäinen voitto Ruotsissa.