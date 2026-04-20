Suomalaista ratamestariosaamista Maltalle – sairastuminen muutti Mika Ahtiaisen suunnan

Gävlen ratamestarina marraskuusta 2020 työskennellyt Mika Ahtiainen on vaihtanut työpaikkaa. Hän työskentelee nykyään Maltan suurimman raviradan Malta Equidromen ratamestarina. Rata sijaitsee Marsassa, alle kolmen kilometrin päässä pääkaupunki Vallettasta.Mikä sai kiitellyn ratamestarin vaihtamaan raviurheilun suurmaan Ruotsin piskuiseen Maltaan?"Ihmiset ovat tosi mukavia, ilmasto on kiva ja vähän sen jälkeen, kun tapahtui mitä tapahtui, sitä alkoi miettiä vähän itseäänkin", Ahtiainen aloittaa.Tapahtuneella Ahtiainen viittaa hänen tammikuussa saamaansa aivoinfarktiin. Kesken Gävlen ravipäivän Ahtiainen alkoi tuntea olonsa huonoksi, kävely oli haastavaa, näkö hämärtyi ja päänsärky oli kova. Itse hän ei tilanteen vakavuutta heti ymmärtänyt, mutta radan muut työntekijät olivat valppaina ja Ahtiainen vietiin ajoissa sairaalaan liuotushoitoon."Alkuun kävely oli huteraa eikä puhe ihan toiminut, mutta ei se auttanut kuin kävellä ja treenata ja puhua, niin siitä se lähti taas toimimaan. Mitään ongelmia ei jäänyt, olen toipunut hyvin", Ahtiainen kertoo.Maltalta oli kosiskeltu Ahtiaista töihin aiemminkin, mutta ihan tosissaan hän ei työpaikan vaihtoa ennen sairastumistaan ajatellut. Se kuitenkin sai ratamestarin miettimään, että stressittömämpi elämä ei välttämättä olisi terveyden kannalta pahitteeksi."Tämän työpaikan vaihdon ajattelin sillä, että pystyy ottamaan rauhallisesti, eikä tarvitse enää stressata samaan malliin. Ja onhan tässä auringossa ja ilmastossa puolensa.".Raviurheilun osalta Malta on paljon Ruotsia pienempi paikka. Ahtiainen kertoo, että kilpailevia hevosia saarilla on 850, niistä käytännössä kaikki muualta – nykyään pääasiassa Ranskasta – tuotuja. Omaa kasvatusta Maltalla ei käytännössä ole. Suomessa Malta ei ole kovin hyvässä huudossa hevosten olosuhteiden osalta, mutta Ahtiainen ei ole asiasta samaa mieltä."Nyt kun on nähnyt tätä, niin kyllä silmät on auenneet. Olen käynyt muutamalla hevostilalla, ja mun näkemyksen mukaan hevosia pidetään todella hyvin, kuin perheenjäseniä. Mutta täällähän ei voi teurastaa hevosta, eli sitten kun hevosesta luovutaan, se lähetetään Englantiin teurastettavaksi. Ja jos hevonen joudutaan vaikka loukkaantumisen takia lopettamaan, niin ruho poltetaan, koska täällä ei voi haudata hevosta", Ahtiainen mainitsee.Maltalla on kaksi ravirataa. Pienempi sijaitsee toisella saarella Gozossa ja isompi, Ahtiaisen työpaikka Malta Equidrome, Marsassa."Gozossa ajetaan 15 ravipäivää, täällä ajetaan 60–70 vuodessa. Joka viikko ajetaan sunnuntaina ja joka toinen viikko lisäksi lauantaina tai lämpimimpänä aikoina perjantai-iltana", Ahtiainen mainitsee."Ja hyvinhän nuo näyttää menevän. Viime sunnuntaina oli täkäläisten niin sanottu Elitloppet, jossa voittaja meni 2600 metriä 11,9. Maksaneita katsojia oli 3500 ja vapaalippulaiset päälle."Malta Equidromella panostetaan tosissaan hevosurheiluun. Ahtiainen kertoo, että viime vuoden lopulla radalla tehtiin täydellinen rataremontti."Tehtiin kunnolliset kallistukset ja kaikki uusiksi. Nyt vielä tehdään keskikentälle poolokenttää ja laukkarataakin on suunniteltu."Ratamestarin työ on toisaalta samanlaista paikasta riippumatta, mutta ilmasto tekee siitä helpompaa, kun jäätymistä ei tarvitse ajatella. Ahtiaisen työaika on normaalisti seitsemästä kolmeen, eikä yötöitä ole."Veden kanssa pelaaminen on erilaista, mutta ei tarvitse öitä piikitellä. Treenarit alkavat täällä treenata neljältä aamulla. Ammattilaisia ei ole, vaan hevoset treenataan ennen työpäivää", Ahtiainen kertoo."Sitten kun tulee oikeasti kuuma, elokuun alusta syyskuun puoliväliin, ei raveja ajeta ollenkaan. Silloin täällä on 35–40 astetta lämmintä. Alan itsekin käydä silloin vain iltaisin tai öisin töissä ja nukun päivät rannalla."Gävlen aikoja Ahtiainen muistaa lämmöllä."Eiköhän paras muisto ole se, kun Brenne Borken juoksi maailmanennätyksen 17,7a viime elokuussa ja siirsi Järvsöfaksin ennätyksen historiaan. Se oli hieno tilanne, nähdä niin hieno hevonen ja niin vanha ennätys lyötiin. Ei mulla jäänyt mitään negatiivista sanottavaa Gävlestä, se oli hyvää aikaa."Suomessakin Ahtiainen aikoo tulla kesällä käymään, ainakin Lahdessa Suur-Hollolan radanhoidosta on jo sovittu, kuten monena vuonna aiemminkin..