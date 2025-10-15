Suomeen oma talenttiohjelma – "Haluamme panostaa nuoriin, jotka haluavat olla tämän alan huippuja"
Hevosurheilu esitteli viime maaliskuussa ATG Talang -ohjelman, joka auttaa Ruotsissa nuoria valmentajia alkuun sekä etenemään urallaan. Ohjelmaan valitaan joka vuosi kuusi 25–35-vuotiasta valmentajaa, neljä ravi- ja kaksi laukkaurheilun puolelta. Nuorten mentorina toimii entinen jalkapallovalmentaja, Suomen maajoukkuettakin luotsannut Hans Backe.
Nyt, ATG:n tehdessä tuloa Suomen markkinoille yhdessä Hippoksen kanssa perustamalla peliyhtiöllään Hippos ATG:llä, myös vastaava talenttiohjelma tulee Suomeen nimellä ATG Talent. Siihen valitaan neljä 20–40-vuotiasta ravivalmentajaa tai muuta alan aktiivia, joille järjestetään yhteinen kahden päivän tapaaminen neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskitytään erilaisiin teemoihin ja vieraillaan huippuravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa. Läpi kauden ATG Talent tarjoaa osallistujille tukea ja rohkaisua sekä auttaa yritystä kasvamaan ja tallia menestymään.
Konsepti on periaatteessa sama kuin Ruotsissa, mutta erojakin löytyy. Esimerkiksi ikähaarukka on Suomessa suurempi.
”Me ajateltiin niin, että kun ohjelma nyt Suomessa käynnistyy, hakemista ei ainakaan ensimmäisellä kaudella rajoiteta liikaa. Ja onhan 35–40-vuotias ravivalmentajakin suomalaisittain katsottuna nuori”, vetovastuun ATG Talentista ottanut Viena Kauppi näkee.
Toinen ero on, että Hans Backen kaltaista koko kauden mentoria ei Suomen ohjelmassa ole.
”Meillä tavoitteena on hakea jokaiseen tapaamiseen paras mahdollinen puhuja ja asiantuntija teemasta. Tapaamisten välissä minä toimin yhteyshenkilönä ja organisaattorina, ja lisäksi nuoret saavat vertaistukea toisiltaan”, Kauppi jatkaa.
Tapaamisten rajaaminen vuodessa neljään on tietoinen ratkaisu.
”Tiedostamme, että arki on nuorilla talliyrittäjillä kiireistä, ja määräänsä enempää he eivät pysty sen ohessa tekemään. Toisaalta välillä on hyvä pysähtyä miettimään, miten arjen toimintaa voisi helpottaa ja toimintaa kehittää ja miten vaikkapa talouspuolen voi saada toimimaan paremmin.”
Iso linjaus on, että ATG Talent on rajattu toiminnan jo aloittaneille nuorille – ei valmentajiksi tai muiksi alan ammattilaisiksi vasta haluaville.
”Haluamme panostaa nuoriin, jotka haluavat olla oikeasti tämän alan huippuja jonkin vuoden päästä ja ovat jo sitoutuneet tavoitteeseen aloittamalla toiminnan”, Viena Kauppi linjaa.
Yksin hän ei ohjelmaa pyöritä, vaikka vastuuhenkilö onkin.
”Meillä on Hippos ATG:n ja Hippoksen kanssa hyvä tiimi, ja Ruotsin kollegoilta saadaan apua”, Kauppi sanoo.
Hevosalan monitoiminainen on kovin innostunut uudesta projektista ja pääsystä kehittämään jotain uutta. ATG Talentin ohessa häntä työllistävät muun muassa Teivon Ravikoulu, Teivo ja hevoskimppojen vetäminen.
”Nyt kun Oulun Kuninkuusravit ja Ponikuninkuusravit saatiin alta pois, ATG Talentille riittää hyvin aikaa. Toistaiseksi on sovittu yhdestä kaudesta, mutta toivottavasti seuraavana vuonna tulisi jatkoa. Se riippuu pitkälti siitä, millaisen vastaanoton ohjelma saa.”
Hakuaikaa ensimmäiselle kaudelle on 14.11.2025 saakka.
ATG Talent
Tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vahvistaa osaamista eri teemoissa, kuten johtamisessa, markkinoinnissa, rahoituksessa, yhteistyökumppaneiden hankkimisessa sekä oman työn kehittämisessä.
Lisäksi ohjelma tukee ja kannustaa, antaa inspiraatiota ja tuoreita näkökulmia, mahdollistaa uusia verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä antaa vertaistukea ja uskoa tulevaisuuteen. Ohjelma tarjoaa myös rahallista tukea.
Hakijalta edellytetään 20-40 vuoden ikää, vankkaa alan tuntemusta ja kokemusta, pitkäjänteistä halua menestyä ja jatkaa alalla sekä sitoutumista ohjelman tapaamispäivään. Valintaperusteissa painotetaan toiminnan tavoitteellisuutta, hyvämaineisuutta sekä sitoutumista ohjelman tapaamispäiviin.
Osallistujat valitsee Suomen Hippos. Haku on auki 14.11.2025 saakka, hakemukset osoitteeseen talent@atg.fi.