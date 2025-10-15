Suomeen oma talenttiohjelma – "Haluamme panostaa nuoriin, jotka haluavat olla tämän alan huippuja"

Nyt, ATG:n tehdessä tuloa Suomen markkinoille yhdessä Hippoksen kanssa perustamalla peliyhtiöllään Hippos ATG:llä, myös vastaava talenttiohjelma tulee Suomeen nimellä ATG Talent. Siihen valitaan neljä 20–40-vuotiasta ravivalmentajaa tai muuta alan aktiivia, joille järjestetään yhteinen kahden päivän tapaaminen neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskitytään erilaisiin teemoihin ja vieraillaan huippuravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa. Läpi kauden ATG Talent tarjoaa osallistujille tukea ja rohkaisua sekä auttaa yritystä kasvamaan ja tallia menestymään.