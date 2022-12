Suomen Hippos ahdistelutapauksesta: ”Tärkeintä on, että tällaisen asian kanssa kukaan ei jää yksin”

”Hippos ei voi pidättää henkilön lisenssiä, koska oikeuden päätös ei ole lainvoimainen, eikä oikeutta voida ottaa omiin käsiin. Hippos palaa asiaan, kun oikeuden päätös on saanut lainvoimaisuuden”, keskusjärjestön tiedotteessa todetaan.

Hippoksen toimistolta tullaan konsultoimaan Suomen urheilun eettistä keskusta (SUEK). Lisäksi Hippoksessa on aloitettu valmistelutyö 13. tammikuuta kokoontuvaa hallitusta varten toimista puuttua häirintään.

”Häirintä ei kuulu raviurheiluun ja on äärimmäisen tärkeää puhua ja puuttua. Suomen Hippoksen yhdessä Väestöliiton Et Ole Yksin -palvelun kanssa tekemä ohje häirintään puuttumisesta antaa myös konkreettisia vinkkejä puuttumiseen. Korostan: jos kohtaat ravikilpailussa mitään epäasiallista käyttäytymistä tai seksuaalista häirintää, ota rohkeasti yhteys kilpailutuomaristoon ja pyydä tarvittaessa toimihenkilö avuksi tilanteeseen. Kaikista tärkeintä on, että tällaisen asian kanssa kukaan ei jää yksin”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää sanoo.