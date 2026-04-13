Suomen Hippos ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut alkavat 20.4. ja niissä neuvotellaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ehdotuksista muutos- ja säästötoimenpiteiksi, sekä käydään läpi niiden perusteet ja vaikutukset. Harkinnassa on myös tehtävien yhdistäminen ja toimenkuvien uudelleen organisointi. Mahdollinen vähennys-/muutostarve koskee enintään yhdeksää henkilöä.

”Hevostalouden toimintakentän muutos jatkuu myös tulevien vuosien aikana, ja tämän takia Suomen Hippoksenkin on tarkasteltava omaa toimintaansa, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo sanoo keskusjärjestön tiedotteessa.

”Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2026 aikana keskeinen tavoite on valmistella toimiala ja organisaatio toiminnallisesti uuteen rahapelimarkkinaan ja sen tuomaan muutokseen. Tavoitteena on pitkän tähtäimen toimintakyvyn ja vakaan talouden varmistaminen. Tuemme organisaation henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla myös näiden raskaiden uutisten aikana.”

Muutosneuvottelut käydään työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Suomen Hippos tiedottaa niistä ulospäin seuraavan kerran muutosneuvotteluiden päätyttyä.