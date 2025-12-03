Suomen Hippos langetti Packalénille 300 euron sakon

Suomen Hippos tiedottaa sääntövaliokunnan käsitelleen 2.12.2025 järjestetyssä kokouksessaan Hevosurheilu-lehdessä 22.10.2025 julkaistussa artikkelissa kuvattua mahdollista kiellettyjen menetelmien käyttöä. Artikkelin ilmestymisen jälkeen Hippos on pyytänyt artikkelissa haastatellulta valmentajalta selvityksen asiasta. Lisäksi valmentajan hevoset tarkastettiin ravikilpailuissa 1.11. ja Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri on tehnyt tallille tarkastuksen 22.11.

Sääntövaliokunnan käsittelyssä määrättiin valmentaja Christa Packalénia varten 300 euron sakko. Perusteena sakolle on lääkintämääräysten kohdan 2.3. ”kokonaan kiellettyjä toimenpiteitä” kirjaus ”aineet tai menetelmät, jotka aiheuttavat ihon ja/tai ihonalaiskudoksen vaurioita ja/tai tulehdusta” sekä Turun raveissa 1.11.2025 tarkastetut hevoset, joiden ihossa on todettu lieviä muutoksia, mutta voimakkaasta ihon tai ihonalaiskudoksen tulehduksesta tutkimushetkellä ei ollut näyttöä. Ihon hilseily tai rupeentuminen on kuitenkin merkki siitä, että vähintään lievää ihoärsytystä on aiheutunut. Lieventävänä asianhaarana on otettu huomioon tallitarkastuksen aikana tehdyt havainnot siitä, että mitään vaurioita ei käynnillä havaittu hevosten ihossa.

Valmentajaa on kuultu asiassa sekä kirjallisesti, että suullisesti tallikäynnin yhteydessä.

Päätöksessä on otettu huomioon kokonaiskuva (lehtiartikkeli, havainnot valmentajan hevosten hyvinvoinnista, hoitavan eläinlääkärin lausunto, valmentajan kuuleminen). Päätöksestä voi valittaa Suomen Hippoksen hallitukselle.

Tästä on kyse

Christa Packalén kertoi Hevosurheilun Ravivalmennussarjassa hänen tallillaan tehtävistä hoidoista. Hän totesi jutussa, että pliistereitä ja linimenttejä kuluu hänen tallillaan runsaasti. Hippos tarttui asiaan, kun Packalén kommentoi tämän yhteydessä seuraavasti:

”Meillä käytännössä jokainen hevonen vedellään pliisterillä starttien välissä, jos vaan mahdollista. Jokainen nivel ja mahdolliset heikommat kohdat vielä useampana päivänä putkeen. Jos hevonen ei juokse kilpaa, pliistrataan se joka toisen kovan ajon jälkeen. Sillä saadaan verenkierto lisääntymään ja elimistön omat paranemismekanismit aktivoitumaan.

Pliisterin pienestä sivelystä ei ole mitään hyötyä, ihon pitää mennä vähän ruvelle. Sehän on hyvin hevoskohtaista, joidenkin iho reagoi herkemmin, joillakin kestää pitempään.”

Asian noustua esiin, Packalén selvitti Hevosurheilulle kyseessä olleen väärinkäsitys.

”Käytin sanaa rupi, ja toimittaja on siteerannut sitä oikein, mutta pliistraamisen yhteydessä se on yleisesti käytettyä ravislangia, joka tarkoittaa ihon hilseilyä. Missään tapauksessa hevosen iho ei mene rikki, eikä saa mennä", Packalén totesi kaksi viikkoa sitten.

