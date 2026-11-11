Suomen Hippos perustaa erillisen kurinpitovaliokunnan – "Toimii itsenäisesti eikä se ole riippuvainen Hippoksen hallituksesta"
Suomen Hippos tiedotti tänään keskiviikkona perustavansa uuden kurinpitovaliokunnan, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta alkaen. Kurinpitovaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä sekä tarvittava määrä varajäseniä. Puheenjohtajalla on oltava oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kurinpitomenettelyyn. Muilla jäsenillä on oltava hyvä raviurheilun ja ravikilpailutoiminnan tuntemus.
Kurinpitovaliokunta käsittelee muun muassa kilpailutoiminnan ulkopuolella tapahtuneet sääntörikkomukset, hevosten lääkintämääräysten ja muut hevosten hyvinvointia koskevat rikkomukset, lisenssimääräysten rikkomukset ja kilpailijoiden positiiviset huumetestien tulokset.
Mahdollisuus ohjastajien, valmentajien ja muiden hevostenkäsittelijöiden huumetestaukseen on kirjattu ravikilpailusääntöihin.
“Huumetestejä tullaan tekemään erillisen testausohjelman mukaisesti. Testejä voidaan ottaa satunnaisotannalla tai kohdennetusti. Myös ravien toimihenkilöt kuuluvat testauksen piiriin. Toimiessaan kilpailuissa kilpailualueella henkilö hyväksyy testauksen, sen tuloksen ja mahdollisen kurinpitomenettelyn”, Hytönen kertoo.
Kilpailutuomaristo ratkaisee lähtökohtaisesti kilpailuaikana kilpailualueella tapahtuneet sääntörikkomukset. Jos rikkomus on erityisen vakava tai asiaan on muu perusteltu syy, sen käsittelyn voi siirtää kurinpitovaliokunnalle.
“Kurinpitomenettelyä on haluttu selkeyttää sekä kilpailijan että keskusjärjestön näkökulmasta, ja jatkossa Suomen Hippoksella on kurinpitoasioita varten erillinen kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta toimii itsenäisesti eikä se ole riippuvainen Hippoksen hallituksesta”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen taustoittaa.
”Raviurheilussa siirrytään sääntö- ja kurinpitoasioiden osalta malliin, joka monella muulla lajiliitolla on jo käytössä. Sääntöjen laadinta ja kurinpito eriytyvät selkeästi eri tahoille. Sääntövaliokunta vastaa jatkossakin sääntömuutosten valmistelusta ja hallitus päättää niistä. Kurinpito siirtyy sääntöjä laativilta tahoilta selkeästi erilliselle elimelle, eli uudelle kurinpitovaliokunnalle. Tämä selkeyttää toimintaa ja eri toimielinten rooleja”, Hytönen jatkaa.
Kaikista kurinpitovaliokunnan määräämistä vähintään 1000 euron sakoista tai vähintään 28 vuorokauden pituisista ajo-/kilpailukielloista voi hakea muutosta Ravituomioistuimelta.
Kohuttuun sääntöpykälään tarkennuksia
Syksyn aikana on puhuttanut sääntöpykälä, jossa kielletään yhteistyö tahallisesta dopingrikkomuksesta kilpailukieltoon määrätyn henkilön kanssa.
1.1.2027 alkaen kielto yhteistyöstä ei edellytä dopingrikkomuksen tahallisuutta. Sääntöihin on lisätty myös tarkennuksia siitä, miten kiellettyä yhteistyötä arvioidaan.
”Hevosten hyvinvointi ja puhdas urheilu ovat koko raviurheilun perusta. Kyseinen sääntö on UET-maiden yhteinen ja nyt sitä on Suomen osalta tarkennettu. Uusia sääntöjä noudatetaan kaikkien toimijoiden osalta 1.1.2027 alkaen”, Hytönen kertoo.
Yhteistyöllä tarkoitetaan raviurheilutoimintaan liittyvää työtä, palveluita ja neuvontaa, jotka käsittävät muun muassa hevosten hoidon, valmennuksen, ruokinnan, käsittelyn ja kengityksen. Yhteistyö on kiellettyä riippumatta siitä, sisältääkö se korvauksen.
Yhteistyönä pidetään myös tilannetta, jossa hevosen valmennus-, hoito- tai muu raviurheilutoimintaan liittyvä vastuu on muodollisesti siirretty toiselle lisenssinhaltijalle, mutta tosiasiallinen määräysvalta, vastuu tai hyöty toiminnasta on edelleen kilpailukieltoon määrätyllä henkilöllä.
Lisenssi- ja rangaistusmääräyksiin muutoksia ja tarkennuksia
Kaikkiin lisenssiluokkiin on lisätty ehto, että lisenssinhaltija hyväksyy päihteettömyyden kilpailutoiminnassa, sitoutuu testaukseen ja mahdolliseen kurinpitomenettelyyn.
Omistajalisenssiin on lisätty mahdollisuus rangaistuksiin.
Oman hevosen määritelmää on tarkennettu Harrastaja C -lisenssissä. Muutos koskee lisäksi Kokelas E -lisenssiä, vain ohjastamiseen myönnettyä Kilpailija B-lisenssiä ja Ammattiohjastaja D -lisenssiä, joissa noudatetaan valmentamisen osalta harrastajalisenssin säädöksiä. Omaksi hevoseksi katsotaan hevonen, josta henkilöllä tai hänen lähisukulaisellaan on vähintään 20 prosentin omistus (aiemmin 10 prosenttia).
Väärän verryttelyn osalta rangaistusmääräyksissä on nostettu sakon suuruutta: Verryttelysääntöjen vastaiseen verryttelyyn, voittajaseremonioiden, lähdön harjoituksen tai muun sellaisen häiritsemiseen syyllistynyttä tai radanhoitokaluston välittömässä läheisyydessä verryttelevää valjakkoa on rangaistava vähintään 30 euron sakolla (aiemmin 20 euroa). Lisäksi koodiin on lisätty uusi kirjaus: Jos sääntöjen vastaisesta verryttelystä aiheutuu vakava kolari, määrätään rangaistuksena karkean sakon (vähintään 100 euroa) lisäksi vähintään 14 vuorokauden ajokielto.
”Viime vuosina ravien verryttelyajossa on tapahtunut vakavia kolareita ja muita vaaratilanteita. Sääntöjenmukaiseen verryttelyajoon ja sen valvontaan tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota”, Hytönen korostaa.
Pääset tarkastelemaan uusia kurinpitosääntöjä tästä linkistä.
Ravikilpailusääntöjen muutoksia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.