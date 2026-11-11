Suomen Hippos perustaa erillisen kurinpitovaliokunnan – "Toimii itsenäisesti eikä se ole riippuvainen Hippoksen hallituksesta"

Suomen Hippos tiedotti tänään keskiviikkona perustavansa uuden kurinpitovaliokunnan, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta alkaen. Kurinpitovaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä sekä tarvittava määrä varajäseniä. Puheenjohtajalla on oltava oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kurinpitomenettelyyn. Muilla jäsenillä on oltava hyvä raviurheilun ja ravikilpailutoiminnan tuntemus.

Kurinpitovaliokunta käsittelee muun muassa kilpailutoiminnan ulkopuolella tapahtuneet sääntörikkomukset, hevosten lääkintämääräysten ja muut hevosten hyvinvointia koskevat rikkomukset, lisenssimääräysten rikkomukset ja kilpailijoiden positiiviset huumetestien tulokset.

Mahdollisuus ohjastajien, valmentajien ja muiden hevostenkäsittelijöiden huumetestaukseen on kirjattu ravikilpailusääntöihin.

“Huumetestejä tullaan tekemään erillisen testausohjelman mukaisesti. Testejä voidaan ottaa satunnaisotannalla tai kohdennetusti. Myös ravien toimihenkilöt kuuluvat testauksen piiriin. Toimiessaan kilpailuissa kilpailualueella henkilö hyväksyy testauksen, sen tuloksen ja mahdollisen kurinpitomenettelyn”, Hytönen kertoo.

Kilpailutuomaristo ratkaisee lähtökohtaisesti kilpailuaikana kilpailualueella tapahtuneet sääntörikkomukset. Jos rikkomus on erityisen vakava tai asiaan on muu perusteltu syy, sen käsittelyn voi siirtää kurinpitovaliokunnalle.

“Kurinpitomenettelyä on haluttu selkeyttää sekä kilpailijan että keskusjärjestön näkökulmasta, ja jatkossa Suomen Hippoksella on kurinpitoasioita varten erillinen kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta toimii itsenäisesti eikä se ole riippuvainen Hippoksen hallituksesta”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen taustoittaa.

”Raviurheilussa siirrytään sääntö- ja kurinpitoasioiden osalta malliin, joka monella muulla lajiliitolla on jo käytössä. Sääntöjen laadinta ja kurinpito eriytyvät selkeästi eri tahoille. Sääntövaliokunta vastaa jatkossakin sääntömuutosten valmistelusta ja hallitus päättää niistä. Kurinpito siirtyy sääntöjä laativilta tahoilta selkeästi erilliselle elimelle, eli uudelle kurinpitovaliokunnalle. Tämä selkeyttää toimintaa ja eri toimielinten rooleja”, Hytönen jatkaa.

Kaikista kurinpitovaliokunnan määräämistä vähintään 1000 euron sakoista tai vähintään 28 vuorokauden pituisista ajo-/kilpailukielloista voi hakea muutosta Ravituomioistuimelta.